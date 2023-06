Perdió la final del Mundial con Francia y vive un calvario en su club: "Otra cosa"

Un futbolista de Francia que perdió la final del Mundial de Qatar 2022 con la Selección el pasado 18 de diciembre vive un calvario en el club donde se desempeña y busca nuevos objetivos para su carrera.

Un futbolista de Francia que perdió la final del Mundial de Qatar 2022 a manos de la Selección el pasado 18 de diciembre vive un calvario en su club. El jugador no tuvo una buena temporada en lo que va del año y tiene serias chances de dejar la institución a la que representa por el flojo rendimiento. Al margen de que es uno de los referentes dentro del plantel, todo indica que dejará de vestir sus colores a partir del mes de julio.

Se trata de Hugo Lloris, arquero del elenco galo, que no la pasó nada bien en el Estadio Lusail en la derrota por penales contra la "Albiceleste" y hoy tiene las horas contadas en el Tottenham. El conjunto de la Premier League quedó afuera de las competencias europeas para 2023/2024 y el portero es uno de los apuntados. Tras varios meses de no pasar por su mejor momento, se iría en el mercado de pases venidero y lo anticipó.

"Es el final de una era, tengo ganas de otra cosa. Estudiaré detenidamente todo lo que sea posible", sostuvo en un principio en diálogo con el medio francés Nice Matin y sorprendió a todos. Es que es uno de los principales exponentes de su club, al margen del presente por el que atraviesa. Desde su llegada, Lloris defendió el arco de los "Spurs" en 447 partidos y recibió 508 goles.

Sin embargo, hay un impedimento para que el subcampeón del mundo se vaya en este mercado de pases del Tottenham. Su vínculo con la institución todavía no terminó y sigue ligado al arco del club: "No me olvido que tengo otro año de contrato". Uno de los principales candidatos a contar con sus servicios en caso de que no siga es el Niza de Francia, donde atajó antes de pasar al Olympique de Lyon en 2008.

Hugo Lloris junto a Emiliano "Dibu" Martínez.

Dibu Martínez reveló el diálogo secreto que tuvo con Dybala en la final del Mundial

Emiliano Martínez reveló detalles del diálogo secreto que tuvo con Paulo Dybala durante la final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia. El arquero se lució en el arco de la Selección durante el torneo habló de lo que significó aquel encuentro y la tanda de penales que fue determinante para que los de Lionel Scaloni levanten la tercera Copa del Mundo. El "Dibu" recordó el protagonismo que tuvo la "Joya" en un momento decisivo del partido y contó todo lo sucedido.

Si algo demostró el portero del Aston Villa es la inteligencia a la hora de atajar en las definiciones desde los doce pasos y también aconsejar a sus compañeros a la hora de patear. De hecho, el joven cordobés que se desempeña en la Roma de Italia fue el segundo en ejecutar su remate ante los galos luego de Lionel Messi y tuvo la responsabilidad de convertir después de que Kingsley Coman erre el suyo. Antes de ello, Martínez habló con él y lo que charlaron tuvo efecto.