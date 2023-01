Luis Suárez reveló cómo influyó Messi en su llegada a Gremio: "Para eso"

El delantero uruguayo Luis Suárez reveló cómo influyó su gran amigo Lionel Messi para que firme con Gremio de Brasil para la temporada venidera.

El delantero uruguayo Luis Suárez contó cómo influyó Lionel Messi para que llegue a Gremio de Brasil. El atacante de la "Celeste", muy amigo del astro rosarino por lo compartido en el Barcelona de España, arribó al club brasileño en este mercado de pases luego de su paso por Nacional y el flojo desempeño junto a su Selección en el Mundial de Qatar. De esta manera, a sus 35 años, afrontará un nuevo desafío en su carrera lejos del Viejo Continente.

El conjunto "Tricolor" volvió a la Primera División de Brasil y sueña con hacer un gran 2023 para meterse en la próxima Copa Libertadores. El "Pistolero" llegó con la ilusión de levantar dicho trofeo, aunque también es consciente de que no será nada fácil. Sin embargo, irá por ese sueño pendiente y tanto la "Pulga" como un ex compañero suyo son grandes responsables de que lo intente una vez más, ya que no pudo con el elenco de Montevideo en 2022.

"Mis amigos Lionel Messi y Lucas Leiva me aconsejaron que viniera, porque para eso están ellos en la vida, para apoyar las decisiones que uno toma", sostuvo Suárez en su presentación en Gremio en la que agradeció al mejor del mundo y a su colega brasileño que jugó con él en el Liverpool de Inglaterra y actualmente está en el "Gaúcho". Será el séptimo club en la carrera del "Pistolero" y el segundo en el que juegue en Sudamérica.

Por otro lado, el delantero que pasó por varias instituciones y tuvo enfrente a poderosos rivales, analizó lo que se viene: "Lo comparo con el Atlético de Madrid cuando la hegemonía era del Real Madrid y el Barcelona. Era un desafío difícil y tal vez este sea aún más. Pero estoy convencido de que hay un equipo y un entrenador increíbles con el que podemos hacer muchas cosas". Es que Gremio volvió recientemente a Primera y uno de los equipos a vencer será nada más y nada menos que el último campeón de la Libertadores, Flamengo.

Luis Suárez junto a Lionel Messi en el Barcelona

La presentación de Luis Suárez en Gremio

En un video publicado por el club brasileño, Luis Suárez le dedicó un mensaje especial a los hinchas gaúchos: “Hola a toda la hinchada de Gremio, quería darles las gracias por todo el cariño que me han dado. Estén preparados para disfrutar estos dos maravillosos años, para intentar conseguir grandes cosas. Les mando un abrazo grande”.

"¡ÉL VINO! 🇪🇪🇺🇾 ¡Se acerca el 2023 y, con él, @LuisSuarez9 ! El delantero uruguayo es el nuevo #ReforçoTricolor para los retos de la próxima temporada. ¡Uno de los más grandes del fútbol mundial en los más grandes del Sur!", escribió la página oficial del club en redes sociales para recibir al flamante refuerzo.