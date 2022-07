Los memes contra el Chavo Fucks tras el debut con gol de Julián Álvarez en el City

Julián Álvarez debutó con gol en el Manchester City en la derrota contra el Liverpool y Diego "Chavo" Fucks fue el principal apuntado por los memes.

Julián Álvarez marcó un gol en su debut con el Manchester City y Diego "Chavo" Fucks fue el principal apuntado por los memes en Twitter. Además del tanto convertido, el exjugador de River tuvo participación en el juego colectivo en los minutos que jugó. El grito del "Araña" sirvió para igualar las acciones ante el Liverpool en la Community Shield, que finalmente se llevaron los "Reds" por 3 a 1 en el cruce de campeones de Inglaterra.

El periodista de ESPN F90 fue uno de los más críticos contra Álvarez. Por este motivo, en la red social del pajarito los usuarios no se la dejaron pasar y subieron distintos videos y fotos suyas en motivo de cargada. Incluso, el "Chavo" aseguró en varias oportunidades que quien compró al delantero fue el City Group y no el club en cuestión. Esto finalmente no fue así y ahora el atacante de la Selección Argentina viste los colores del conjunto británico en el que ya convirtió un gol.

Los memes contra el "Chavo" Fucks por el gol de Julián Álvarez en el City

El pedido del Kun Agüero a Guardiola por Julián Álvarez

Cuando la imagen televisiva mostró a Pep Guardiola, el exdelantero de los "Citizens" expresó una singular frase que dirigió en forma particular para su ex-DT con el fin de cambiar el partido con el jugador de la Selección Argentina: "Yo que vos pongo a calentar al Spiderman, loco, a Julián Álvarez". Esto se produjo al término de la primera mitad de la final que se jugó en el estadio de Leicester, cuando el Liverpool ganaba 1 a 0.

Contra el que el "Kun" no se guardó nada fue contra Eearling Haaland: "Hacé algo porque sos candidato a salir. Estás como en la casa de Gran Hermano, sos nominado". Estos dichos se dieron luego de que el delantero se pierda un gol increíble para el City No fue la única chance clara que el noruego desperdició, ya que sobre el final del encuentro también se perdió un tanto insólito.