La venganza: un campeón con River le rompió un diente a Gabigol con un codazo

Un jugador que fue campeón con la camiseta de River le rompió un diente a Gabigol durante un partido en el Brasileirao.

Un exjugador de River Plate, equipo con el que fue campeón de varios torneos internacionales de la mano de Marcelo Gallardo, le rompió un diente a Gabigol en un partido del Brasileirao. En el encuentro entre el Inter de Porto Alegre y el Flamengo, el defensor le dio un fuerte codazo al delantero. Para colmo, las autoridades del VAR revisaron la jugada segundos después y determinaron, a pesar de la dura acción, que no hubo infracción.

El hombre con pasado en el "Millonario" que saltó en el área rival y golpeó a su rival fue nada más y nada menos que Gabriel Mercado. El zaguero, que también vistió la camiseta de la Selección Argentina en el Mundial de Rusia 2018, se "tomó venganza" del atacante que le ahogó el festejo a los de Núñez en la Copa Libertadores 2019. Igualmente, esto no impedirá que Gabriel Barbosa juegue de manera normal en las próximas fechas del torneo local.

Si bien el futbolista argentino no estuvo en la final entre el "Millonario" y el "Mengao", en la que Gabigol privó a los del "Muñeco" de levantar su quinto trofeo continental, sí fue uno de los más destacados en su paso por el club. Por este motivo, varios hinchas de la "Banda" festejaron la acción en Twitter recordando aquel enfrentamiento. Horas después, en las redes de Flamengo subieron una imagen de la radiografía con el diente roto del brasileño.

Lo increíble de esta infracción por parte de Mercado fue que el árbitro, en principio, no cobró nada ni advirtió al jugador. Luego, desde el VAR revisaron la acción y nunca le indicaron al colegiado que cobre penal cuando lo sucedido lo ameritaba. Más tarde, las autoridades arbitrales del fútbol carioca marcaron esto como un error grave teniendo en cuenta la situación.

River y el crack que rechazó volver en este mercado

Uno de los mejores jugadores del ciclo de Marcelo Gallardo en River descartó volver en este mercado de pases. Se trata nada menos que de Lucas Alario, quien fue al estudio de ESPN para una extensa entrevista en el programa de televisión F90 que comanda Sebastián "El Pollo" Vignolo. Más allá de que reconoció contactos con Enzo Francescoli, agradeció la propuesta del club y reconoció que su intención pasa por no retornar a la Argentina en este momento.

El delantero 29 años se soltó y habló de todo en el ciclo que se emite de lunes a viernes entre las 13 y las 15. "Entre las opciones, ¿estuvo la de volver a River?", le preguntó "El Pollo" Vignolo a Alario. Luego de tomarse unos segundos para pensar la respuesta, el entrevistado dijo que no y explicó: "Primero que nada, quiero seguir jugando en Europa, vivendo allá. Más que nada, eso. Me gusta competir y me gusta jugar en Europa los años que me quedan todavía", profundizó.