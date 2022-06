River y el crack que rechazó volver en este mercado: "Quiero seguir en Europa"

Uno de los mejores jugadores del ciclo de Marcelo Gallardo en River descartó volver en este mercado de pases. Más allá de que reconoció contactos con el secretario técnico Enzo Francescoli, agradeció la propuesta del club en el que supo brillar hasta hace poco tiempo y reconoció que su intención pasa por retornar a la Argentina en este momento.

Se trata nada menos que de Lucas Alario, quien fue al estudio de ESPN para una extensa entrevista en el programa de televisión F90 que comanda Sebastián "El Pollo" Vignolo. El delantero 29 años se soltó y habló de todo en el ciclo que se emite de lunes a viernes entre las 13 y las 15.

Alario descartó volver a River en el mercado de pases: "Quiero seguir en Europa"

El atacante de Bayer Leverkusen de Alemania fue consultado acerca de la posibilidad de retornar al "Millonario", equipo en el que se destacó entre 2015 y 2018 con 82 partidos oficiales, 41 goles, 13 asistencias y 5 títulos. "Me llamó Francescoli", reconoció el futbolista de la Selección Argentina.

"Entre las opciones, ¿estuvo la de volver a River?", le preguntó "El Pollo" Vignolo a Alario. Luego de tomarse unos segundos para pensar la respuesta, el entrevistado dijo que no y explicó: "Primero que nada, quiero seguir jugando en Europa, vivendo allá. Más que nada, eso".

"Me gusta competir y me gusta jugar en Europa los años que me quedan todavía", profundizó el ex Colón. "¿Pero te llamaron de River para que vuelvas?", insistió el conductor. "Sí, sí, Enzo", devolvió el jugador en referencia a Francescoli. "Fue una charla normal que tuvimos. Después, el fin de semana fui a la cancha y estuvimos con él hablando", amplió el delantero con relación a su presencia en el estadio "Monumental" para el partido en el que el local igualó 0-0 con Atlético Tucumán.

Cuando Vignolo quiso saber si lo habían intentado convencer con la chance del retorno a Núñez, Alario remarcó: "No, porque fue una pregunta. Creo que una pregunta no es intentarte convencer. Después, en base a lo que yo les decía iban a ir viendo". "También le fui claro a él (Francescoli) y le dije que esto es fútbol, es la vida, y puede pasar cualquier cosa", agregó.

Alario confirmó que no vuelve al River de Gallardo en el mercado de pases.

Fue entonces cuando Oscar Ruggeri le preguntó al goleador si había hablado con su familia sobre el tema de continuar en el Viejo Continente o encarar una nueva etapa profesional en su país natal. "En mi caso no tengo hijos, pero algo grande que les tengo que agradecer a mi mamá y a mi papá es que nunca se metieron en mi vida", señaló.

Lucas Alario: "Me gustaría volver a River"

Luego de los elogios a Gallardo y a Julián Álvarez, el santafesino aclaró que en el futuro tiene intenciones de regresar al club de Núñez: "Me gustaría volver. Más que nada, cuando fui el otro día a la cancha... La gente, el estadio, cómo se vive. Me gustaría volver a jugar en el fútbol argentino y en River, no sé cuándo".