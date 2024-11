Insólito: Alfaro citó en Paraguay a uno de los impulsores de la Guerra de la Triple Alianza

El entrenador de la Selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, analizó el triunfo de su Selección contra Argentina y, una vez más, tuvo una llamativa frase. En este caso, utilizó una reconocida línea de Bartolomé Mitre, quien entre otras cosas, fuera el mandatario argentino que actuó de armador político de la Triple Alianza que entró en guerra con ese país y lo destruyó en el siglo XIX

En una conferencia de prensa, Alfaro indicó: "Bartolomé Mitre era un presidente argentino de hace más de 100 años. Él dijo: 'Un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla'. Y los argentinos, lamentablemente, vivimos repitiendo esas historias del pasado. Ojalá esta sea una oportunidad en la que nos saquen de las postraciones del pasado. Entonces, si nosotros no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. ¿Cuál es nuestra historia? Señores, hace 3 mundiales que Paraguay no puede ir a una Copa del Mundo"

Vale decir, por otro lado, que también habló de fútbol. Alfaro reflexionó sobre el compromiso ante Argentina y el impacto emocional que dejó en el equipo: "Los chicos están muy vinculados con el sentimiento de la gente. Yo no quiero que nos emborrachemos de victorias. Le ganamos a Argentina, sí. Pero hay que tener humildad", expresó en diálogo con la prensa.

Para el entrenador, es crucial mantener la concentración y no dejarse llevar por el entusiasmo que genera vencer a un rival de tanta jerarquía. En este sentido, el técnico argentino destacó la relevancia del próximo encuentro frente a Bolivia, explicando cómo esta clase de partidos puede definir el camino hacia el Mundial.

"Si a mí me decían que tenía que elegir entre ganarle a Argentina o a Bolivia, yo te elegía Bolivia. Porque la Argentina es prestigio, pero Bolivia nos lleva a la Copa del Mundo. Y para mí es mucho más importante eso", afirmó con claridad. Alfaro concluyó insistiendo en la necesidad de evitar cualquier exceso de confianza tras el reciente triunfo. "Si por ganarle a Argentina, campeón del mundo, nos emborrachamos de victorias, lo más probable es que vayamos para Bolivia y nos peguen un saque en la cabeza. Quiero bajar los decibeles y poner los pies sobre la tierra", cerró.