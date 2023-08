Insólita burla a la ley "Anti Dibu Martínez": el show de Patón Guzmán en los penales

Nahuel "Patón" Guzmán sorprendió en la definición de los tiros desde los 12 pasos y se burló de la ley "Anti Dibu Martínez".

En la Leagues Cup que viene siendo figura Lionel Messi hubo otro argentino que deslumbró con su tremendo carisma. Nahuel Guzmán, arquero de Tigres de México, fue el gran protagonista en la tanda de penales ante Vancouver Whitecaps con un show digno de Hollywood y hasta burlándose de la ley "Anti Dibu Martínez".

El "Patón" es conocido por su desparpajo y su facilidad para desdramatizar todo lo que rodea al fútbol profesional. Desde su época en Newell's Old Boys, el rosarino ya mostraba su personalidad dentro del campo y ahora volvió a llevarse todas las miradas con otra locura en el torneo que se disputan equipos de la MLS y la Primera División de México.

Las locuras de Patón Guzmán en la Leagues Cup

Tras la igualdad en los 90 minutos en el estadio BC Place, el equipo mexicano y el canadiense debieron definir la historia a través de los 12 pasos y Guzmán realizó un show con distintos artilugios que sirvió para distraer a sus rivales.

En el primer disparo del venezolano Sergio Córdova, el Patón miró fijo a su rival y se burló de la "Ley Anti Dibu Martínez": comenzó a hacer movimientos iguales a un mimo y se movió a lo ancho del arco. Aunque estuvo cerca de desviarlo, el tiro fue tan preciso que no llegó a contenerlo. Sin embargo, esto no le impidió al arquero seguir haciendo de las suyas.

En el remate de Ranko Veselinović, el exportero de la Selección Argentina se hizo gigante y tapó el remate, pero antes del tiro sorprendió con otra actitud: realizó un truco de magia con una serpentina que salía de su boca y el estadio estalló con sus movimientos. Dicha situación obligó al árbitro Lukasz Szpala a mostrarle la tarjeta amarilla, pero no incomodó en absoluto al arquero, que siguió empleando su táctica.

Luego de haber tapado uno de los penales, sus compañeros ayudaron con la definición y se terminaron llevando la tanda para acceder a la siguiente ronda de la Leagues Cup. Al finalizar el encuentro, el arquero de 37 años compartió en sus redes sociales una publicación de la cuenta Pipocaclown, que destacaba su actitud, con un mensaje: “Necesito algunas herramientas amigo... Andá preparando el repertorio”. Además, la cuenta oficial de Tigres también le dedicó un posteo: "No trates de entender el Nahuelismo, solo disfrútalo”.

Cabe recordar que la IFAB, quien se encarga de las reglas del fútbol, modificó la Regla 14 que se refiere a los penales: “El guardameta deberá permanecer sobre su propia línea de meta, entre los dos postes de la portería y frente al ejecutor del tiro hasta el golpeo del balón. El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro. P. ej. no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería. Se aclara que, con su conducta, el guardameta no faltará el respeto al fútbol ni al adversario, p. ej. distrayendo de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro”. Evidentemente, ya hubo otro argentino que se encargó en volver a dejar en ridículo a quienes están detrás de un escritorio.