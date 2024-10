Increíble: un exjugador que tuvo problemas con muchos técnicos defendió a Bielsa

Después de las polémicas declaraciones de Luis Suárez sobre Marcelo Bielsa se ha conocido que diversos jugadores que, alguna vez, fueron dirigidos por el entrenador salieron a bancarlo. Una de las más importantes, en este punto, es la de Roberto Trotta, el exjugador de Vélez reconocido por no haber tenido buena relación con distintos entrenadores.

En una entrevista con el programa Super Mitre Deportivo, Trotta confirmó: "Los jugadores de Uruguay están mandados”, insinuando que no se trata solo de una disconformidad entre los futbolistas, sino "que hay intereses externos buscando desestabilizar al entrenador". Trotta también consideró que la tensión se debe a una supuesta confrontación con figuras de mayor poder que los propios jugadores. “Cuando te tirás en contra de algo fuerte, siempre pasa algo; te tirás en contra de la política y te van a buscar hasta abajo de las piedras.

No obstante, si bien parecía algo bueno después Trotta llegó a la conclusión de que Bielsa debería dimitir: “Un entrenador no puede seguir después de todo lo que pasó. Tenés que ir y decir ‘echame y pagame lo que me debés, sino tenés que cambiar el discurso y respaldarme públicamente’”. Desde su llegada a la dirección técnica en 2023, Bielsa ha enfrentado algunos roces con el personal administrativo y partes de su propio equipo técnico, pero no ha mostrado, al menos en términos públicos, un conflicto directo con los jugadores.

“Lo que dijo Suárez no tuvo influencia alguna en el partido de hoy. La entrega del equipo fue generosa, más allá de cómo hemos jugado. No considero que haya sido una semana con mucha efervescencia”, afirmó el entrenador. A pesar de reconocer que las declaraciones afectaron su autoridad, Bielsa defendió la seriedad con la que se prepararon para el partido. Por otro lado, el “Pistolero” Suárez ha criticado abiertamente al entrenador en una conversación con De Fútbol Se Habla Así.

Se mostró insatisfecho con la actitud de Bielsa al señalar que, a pesar de su discurso elogioso, había cuestiones que no se estaban manejando adecuadamente en el grupo: “Bielsa hace una conferencia y habla cosas maravillosas de la gente. En Nueva York, hubo un día que nos pidió que no paráramos a saludar a la gente, y yo me paré y le dije que a la gente la íbamos a saludar de todas maneras”. Suárez también mencionó problemas en la manera en que se trata a los empleados, señalando que “no los dejan pasar a saludar y comer con nosotros.

Por otro lado, vale recordar que Trotta tuvo varios inconvenientes con directores técnicos como, por ejemplo, Ramón Diaz.