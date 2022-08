Icardi no seguirá en el PSG y los hinchas de un club del fútbol argentino lo piden a gritos

Mauro Icardi no seguirá en el Paris Saint Germain y los hinchas de un importante club del fútbol argentino lo piden a gritos. A las pocas horas de confirmarse la noticia que el delantero no tendrá lugar en el conjunto que dirige Christophe Galtier, los fanáticos no tardaron en hacer tendencia su nombre y apellido para que vuelva al país. Si bien su contrato con el elenco parisino culmina en 2024, ante la decisión del DT tendría las horas contadas.

El atacante de 29 años es de Newell's Old Boys de Rosario y los simpatizantes lo saben. Es por eso que, tal como hicieron los miles de usuarios en Twitter con Luis Suárez para que regrese a Nacional, también sucedió con Icardi. Claro que, ahora dependerá del futbolista para definir lo que hará en su futuro. Por lo pronto, ni siquiera está entre los planes del entrenador para disputar la Ligue 1 y mucho menos los torneos que se vienen.

El hashtag que inundó las redes luego de enterarse que el marido de Wanda Nara quedará sin club fue nada más y nada menos que #IcardiANewell's. Además, abundaron las fotos del jugador con la camiseta del equipo rosarino y hasta sus declaraciones asegurando que es hincha de la institución y que le gustaría jugar allí. Por otro lado, muchos etiquetaron a la propia empresaria argentina para convencerla para que vuelvan a Argentina.

A lo largo de su carrera, Mauro Icardi debutó en Primera con la camiseta de la Sampdoria en la Serie B de Italia y logró el ascenso. En la "Samp" disputó un total de 31 partidos y convirtió 10 goles. Su buen nivel llamó la atención del Inter, donde llegó en 2013 y estuvo hasta la temporada 2018/2019. Mauro se despidió con 124 tantos en 219 cotejos disputados. Su destino fue el PSG, en el que sólo estuvo tres años, ganó 7 títulos y dejó un saldo de 38 gritos en 93 encuentros.

Galtier aseguró que Icardi no seguirá en PSG

El director técnico reconoció que "el club está trabajando codo con codo con Mauro para encontrar la mejor solución posible" y recordó que "tuvo muy poco tiempo de juego". El estratega galo que llegó desde Niza profundizó: "Creo que lo mejor es que relance su carrera en otro lugar más favorable". Incluso, con relación al estreno ante Clermont, Galtier explicó que “Icardi se incorporó al grupo de la tarde y su ausencia se debió a una decisión puramente deportiva”.

“Lo vi a principios de semana para decirle que quiero restringir el grupo y no trabajar con 25 jugadores de campo", amplió el técnico. No obstante, le deseó lo mejor al argentino: "Es importante que vuelva a ponerse en marcha, Mauro necesita expresar sus cualidades”. Además, repasó que tener minutos en PSG "ha sido difícil" para el santafesino en estas tres temporadas, que según él necesita "cambiar de lugar y encontrar uno más favorable".