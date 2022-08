Wanda Nara trató de "ignorante" a Flor de la V y la conductora respondió muy picante

Wanda Nara y Flor de la V protagonizaron un tenso cruce en Intrusos.

Wanda Nara trató de "ignorante" a Flor de la V por sus comentarios respecto a la salida de Mauro Icardi del PSG y la conductora no dudó en apuntar contra la empresaria desde Intrusos. "Tenemos muchas cosas que decir y muchas cosas que callar", disparó la presentadora del histórico programa de espectáculos de América TV, molesta con las palabras de Wanda.

En las últimas semanas Wanda Nara estuvo prácticamente abonada a los programas de espectáculos y de actualidad. Es que a los audios filtrados de su posible divorcio con Mauro Icardi la empresaria le sumó el escándalo con su exempleada, que la acusó de dejarla olvidada en Italia. Encima ahora se suma que el DT del PSG decidió marginar a Mauro Icardi del equipo, por lo que Wanda tendrá que trabajar mucho en su labor como manager para encontrarle otro club.

Quien se hizo eco de esta noticia fue Flor de la V, algo que no le gustó nada a Wanda Nara. "Justo me acaban de mandar lo que dijo Flor que evidentemente tiene menos fútbol que la Para Ti", respondió la empresaria ante la consulta de Maite Peñoñori. Pero lo más duro que dijo Wanda fue al final del audio que le mandó a la panelista de Intrusos: "Me encanta que me preguntes porque son pocos los que preguntan y muchos ignorantes, como Flor, que hablan sin saber".

Obviamente, la respuesta de la conductora de Intrusos no tardó en llegar. "Me gusta que esté atenta, que mire Intrusos, porque tenemos muchas cosas que decir y muchas cosas que callar", comenzó picante Flor de la V antes de ver el informe con las palabras de Wanda.

"Soy ignorante, no voy a dormir", disparó irónica Flor de la V una vez que escucharon lo que había dico Wanda Nara. En ese sentido, agregó: "Escuchá, está apartado del equipo principal... Yo creo que igual para mí está pésimo esto, qué querés que te diga, a mí no me haría sentir bien, yo creo que él tampoco".

"Yo sé que tiene la posibilidad de elegir y que tiene los millones, pero deportivamente, mirá que yo no sé, soy ignorante en el fútbol, sí, soy bastante ignorante, pero no sé si está bueno que tu marido esté en el banco o jugando con un equipo menor que el de Messi", cerró su descargo la conductora de Intrusos, sumamente picante. Lo cierto es que Icardi analiza distintas ofertas, entre las que se encuentra la del Monza, recién ascendido a la Serie A italiana y propiedad de Silvio Berlusconi.

La exempleada de Wanda Nara volvió al país y apuntó contra la familia

Carmen llegó este martes a la Argentina y en Ezeiza la esperaban los medios para entrevistarla. Mientras la mujer esperaba que aparecieran sus valijas en el aeropuerto, la tarotista Fabiana Aquin -quien se solidarizó con ella y le dará techo en Buenos Aires- habló con los medios y contó que Wanda le había dado 500 dólares para regresar al país y le aseguró que no conseguiría trabajo nunca más.

Además, indicó que en Italia le revisaron toda la ropa mientras hacía las valijas, chequeando que no se llevara nada. "Les di las valijas y la ‘vieja’ revolvió todas las dos valijas. Los bolsillos de la campera, la billetera, todo, así que bueno, que Dios las ayude. Me revolvió la valija, todo me tiró en el piso, tuve que poner mi ropa en pelotitas. Me revisó las botas, los abrigos, metía la mano, ponía la cámara, no sabes lo que fue eso, para mí fue interminable", señaló Carmen en un audio que se filtró y en el que apuntaría contra Nora Colosimo, la madre de Wanda.