Guardiola recordó a Messi y reveló el increíble motivo por el que sacó a Haaland

Pep Guardiola reveló la razón por la que sustituyó a Erling Haaland en el Manchester City y recordó a Lionel Messi con una desopilante frase.

Pep Guardiola reveló el motivo por el que sustituyó al noruego Erling Haaland en la goleada ante el Burnley por la FA Cup de Inglaterra y se acordó de Lionel Messi. El delantero con pasado en el Borussia Dortmund convirtió cinco tantos en la goleada por 7 a 0 con la que los "Ciudadanos" avanzaron a semifinales de la Champions League e hizo tres más en el mencionado certamen británico. En ambas ocasiones, el DT lo cambió y fue muy cuestionado.

Es que el atacante estrella del conjunto inglés igualó un récord de Leo Messi en el campeonato continental tras alcanzar esa cantidad de gritos en un sólo encuentro. El mejor del mundo llegó a ese récord en 2012 con el Barcelona y luego el brasileño Luiz Adriano lo igualó en 2014 con la camiseta del Shaktar. Esta vez, ante un rival menor hizo 3, Pep tomó la decisión de sustituirlo pocos minutos después del tercero y luego explicó la razón.

"Sí, ha marcado 8 goles en 4 días. Yo jugué 11 años en el Barcelona y marqué 11 goles. Es increíble. Lo cambié cuando llevaba tres goles para no romper el récord de Messi en la FA Cup", soltó Guardiola en una entrevista posterior a la victoria por 6 a 0 contra el Burnley. Claro que, el diez de la Selección ni siquiera jugó en el fútbol inglés, por lo que los dichos del ex técnico del "Blaugrana" fueron sólo una broma.

Por otro lado, agregó entre risas: "Intento castigar a mis jugadores. Esa es mi intención. Sé que a él no le importa, es tan positivo en su vida, es optimista y nunca se queja". Los números alcanzados por el noruego sin dudas llaman la atención, ya que suma 42 en sus 37 encuentros con la camiseta del Manchester City: 28 por la Premier League, 10 por Champions, 3 por la FA Cup y uno por la EFL Cup.

El insólito comentario de Mouche contra Haaland tras sus cinco goles en la Champions

Pablo Mouche ninguneó de manera insólita a Erling Haaland, luego de que el noruego convierta cinco goles en el triunfo del Manchester City ante el Leipzig por los octavos de final de la UEFA Champions League. El delantero de 35 años que actualmente se desempeña en Atlanta -en la Primera Nacional- dio su opinión acerca de su colega, que cuenta con un imponente récord en el conjunto de Pep Guardiola.

"Me parece un goleador fantástico, descomunal. Pero crack no es. Va a seguir rompiendo récords, pero no es un crack. A mí me gusta otro estilo", lanzó el delantero surgido de las inferiores de Estudiantes contra Haaland, quien cuenta con 42 goles en 37 encuentros disputados entre Premier, Champions, EFL Cup, Community Shield y FA Cup. Además, Mouche comparó al noruego con Sergio Agüero por sus logros en la institución y sus características en la cancha.