Fue la gran estrella de su Selección en un Mundial, dirigió otro y ahora vive en la calle

Un ex futbolista que fue la gran estrella de su Selección en un Mundial y dirigió otro que se disputó en Argentina vive en la calle hace seis años y no consigue trabajo desde el 2000.

Un ex jugador que fue una de las grandes estrellas de su Selección en un Mundial y dirigió otro torneo que se disputó en nuestro país no atraviesa el mejor momento. Si bien logró algo histórico vistiendo los colores de su país, lo vivido en el mundo del fútbol quedó en el pasado y vive en situación de calle desde hace años. Las adicciones fueron el principal problema que lo llevaron a cómo está actualmente y no logró recuperarse.

Se trata de Paul John James, quien ganó el Campeonato de Naciones de la Concacaf en 1985 con Canadá, formó parte del plantel en la Copa del Mundo de México 1986 (la primera que jugó) y en 2011 dirigió a dicho Seleccionado en el Mundial Sub 20 que se disputó en Argentina. El ex futbolista que nació en Gales se desempeñaba como mediocampista, tuvo sólo 9 años de carrera y luego afrontó su nuevo camino como entrenador. Sin embargo, su problema con la cocaína comenzó en 1998, se acrecentó con el paso del tiempo e influyó mucho en su vida.

Su historia dentro del fútbol lo llevó a estar dentro del Salón de la Fama de Canadá, pero todo se vino a pique. De hecho desde hace 13 años no tiene trabajo y seis que vive en las calles de Gran Bretaña. El medio local Daily Mail se contactó con él y el ex representante olímpico en los Juegos de Los Ángeles 1984 contó lo que sufrió: "No podía conectarme con nadie para encontrar una pareja en mi vida. La sustancia y el exceso de trabajo lo reemplazaron".

Con respecto a su presente y al lugar donde reside, James dio los motivos por los cuales tomó la decisión de instalarse allí: "Lo hice para recuperar la independencia de la prisión metafórica condenada como inocente por trece años perdidos, no por el Reino Unido, con quien me siento en deuda, sino por Canadá como nación. Para encontrar y reavivar la pasión y el entusiasmo que tuve".

Paul John James disputando una pelota con Michel Platini en el Mundial de México 1986

Sus recuerdos del Mundial de México 1986

James integró el plantel que jugó la primera Copa del Mundo de la historia de Canadá y guarda en su memoria los mejores momentos. A pesar de que sólo disputaron tres partidos -fase de grupos- y no sumaron ni siquiera un punto, se siente orgulloso de lo que hizo junto a sus compañeros en aquel certamen. "Fue fenomenal lo que hicimos en ese Mundial", destacó sobre el campeonato en el que perdieron ante Francia (1-0), Hungría (2-0) y la Unión Soviética (2-0).

Pero, no todo es color de rosa a la hora de recordar lo que vivió a lo largo de los años y tiempo después del torneo: "Es mixto. Es el orgullo de saber que era parte de algo muy especial, pero en mi vida posterior fui tratado con tanto desprecio y desgracia por una condición humana, es inaceptable".