El rival de Argentina en el Mundial que destrozó a Zambrano: "Quería romperme"

Una estrella del fútbol internacional que jugará contra la Selección Argentina en el Mundial de Qatar destrozó a Carlos Zambrano por un cruce que tuvieron cuando se enfrentaron.

Una estrella del fútbol internacional, que enfrentará a la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, recordó un cruce que tuvo dentro de la cancha con Carlos Zambrano y lo destrozó. El jugador que la rompe en Europa se refirió al desempeño del defensor de Boca Juniors en el verde césped y recalcó su manera de jugar. Claro que, no fue para nada positivo lo que dijo con respecto al zaguero peruano que varias veces le pegó durante un partido.

El delantero polaco Robert Lewandowski, quien se medirá ante la "Albiceleste" en el tercer encuentro del Grupo C de la Copa del Mundo -el 30 de noviembre a las 16:00-, fue quien liquidó al central. En su paso por el Bayern Munich, se midió en reiteradas oportunidades contra el Eintracht Frankfurt, donde Zambrano estuvo entre 2012 y 2016. En una entrevista con el medio Kwartalnik Sportowy de Polonia, el atacante no se guardó nada contra el hombre del "Xeneize".

"Había un jugador llamado Carlos Zambrano, del Eintracht Frankfurt. Todo lo que él quería era romperme la pierna, no le importaba la pelota. Me enojó mucho que el árbitro no viera lo que pasaba. Los defensores pueden hacer más que los delanteros a veces, no es un pelea pareja. Un árbitro debe saber leer el partido. Hay una gran diferencia entre ser duro y querer hacer daño a alguien", lanzó Lewandowski acerca del representante de la Selección de Perú.

Por otro lado, el delantero marcó la gran diferencia entre el fútbol alemán y el español, que sintió desde su llegada al Barcelona: "En España se aprecian más las jugadas técnicas. En cambio, en la Bundesliga el foco está en el orden, la intensidad y ganar los partidos. Acá, cada técnica o regate es más valorado". Hoy, con otra camiseta, se prepara para lo que será el Mundial de Qatar 2022 en el que se verá las caras con la "Scaloneta".

El insólito robo a Lewandowski en la Ciudad Deportiva del Barcelona

De acuerdo con los portales locales, el atacante de 33 años se llevó un susto mientras se dirigía al entrenamiento vespertino del plantel dirigido por Xavi Hernández. Al futbolista intentaron robarle un reloj, valuado en 70 mil euros, cuando había parado a saludar y a sacarse fotos con los hinchas que suelen esperar a los jugadores cuando llegan al predio Sant Joan Despí.

Según el diario deportivo Marca, "un aficionado abrió la puerta del copiloto y se llevó el reloj, ante la sorpresa del delantero". Además, informaron que "Lewandowski llamó de inmediato a la Policía, que acudió a la Ciudad Deportiva rápidamente". Los Mossos d'Esquadra, como se conoce a los efectivos de seguridad de esa zona en Catalunya, "detuvieron a los delincuentes y recuperaron el objeto sustraído" luego de haberle tomado declaración al crack.