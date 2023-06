El empresario que está al borde de la muerte y le dejará una insólita herencia a Neymar

Neymar recibirá una importante herencia gracias a un empresario de 30 años que está al borde de la muerte y sorprendió al mundo.

Un empresario de 30 años que está al borde de la muerte tomó la drástica decisión de dejarle una insólita herencia a Neymar. A través de su testamento, el hombre comunicó su decisión de dejarle todos sus bienes al futbolista del Paris Saint Germain una vez que fallezca, ya que atraviesa una dura enfermedad. Sin dudas, la noticia sobre lo que recibirá el crack brasileño sorprendió al mundo del fútbol.

Al parecer, la determinación del joven fue a raíz de la admiración que tiene por "Ney" desde hace años y por cómo se identifica con él y su vida. Como ya no tiene a familiares cercanos a quien entregarle sus cosas, su fanatismo por el brasileño pudo más que cualquier cosa y será el "beneficiado" una vez que el empresario muera. A través del medio Metrópoles, se conocieron aún más detalles de la persona que atraviesa sus últimos días y tendrá un impensado gesto con Neymar.

"Me gusta Neymar. Me identifico mucho con él. Yo también sufro de difamación y la relación que él tiene con su padre me recuerda mucho a la mía con el mío que ya falleció. Sé que es no es un cazafortunas, algo un poco raro hoy en día", contó el joven brasileño que no se casó y tampoco tiene hijos para dejarle su herencia. Lejos de cualquier otro familiar, aprovechó la ocasión para tener un inmejorable gesto con su gran ídolo.

Mientras tanto, el futuro del crack brasileño es una verdadera incógnita. Con la salida consumada de Lionel Messi del PSG y la posibilidad de que Kylian Mbappé siga sus pasos, todavía no hay detalles del próximo club de "Ney" y hay grandes chances de que no se vaya de Francia. Es que, ante la salida de dos de las máximas figuras del plantel, el hombre de la "Verdeamarela" quedaría como la única estrella de la delantera que conformaron hasta hace poco tiempo.

El testamento del empresario con la herencia para Neymar

La Fórmula 1 tomó una drástica decisión para las carreras por culpa de Neymar

Las autoridades de la Fórmula 1 tomaron una drástica decisión para las carreras por culpa de Neymar. Los líderes de la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial se vieron obligados a restringir la participación de famosos en los distintos circuitos de la competencia por una irresponsabilidad del futbolista del PSG y esto generó polémica. El atacante brasileño dijo presente en el Gran Premio de España a principios de junio y su accionar no gustó para nada.

El delantero paseó junto a la cantante Rosalía cerca del césped del GP mientras se desarrollaba una de las pruebas correspondientes. La FIA (Federación Internacional del Automóvil) se vio obligada a reunirse para deliberar acerca de esta cuestión para poner límites y que no ocurra una tragedia con las celebridades que van a disfrutar del espectáculo. Si bien todavía no hubo sanciones al respecto, sí preparan medidas luego de este suceso que no sólo ocurre en la F1.