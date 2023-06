La Fórmula 1 tomó una drástica decisión para las carreras por culpa de Neymar

Las autoridades de la Fórmula 1 tomaron una drástica decisión para las carreras por culpa de una irresponsabilidad de Neymar.

Las autoridades de la Fórmula 1 tomaron una drástica decisión para las carreras por culpa de Neymar. Los líderes de la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial se vieron obligados a restringir la participación de famosos en los distintos circuitos de la competencia por una irresponsabilidad del futbolista del PSG y esto generó polémica. El atacante brasileño dijo presente en el Gran Premio de España a principios de junio y su accionar no gustó para nada.

El delantero paseó junto a la cantante Rosalía cerca del césped del GP mientras se desarrollaba una de las pruebas correspondientes. La FIA (Federación Internacional del Automóvil) se vio obligada a reunirse para deliberar acerca de esta cuestión para poner límites y que no ocurra una tragedia con las celebridades que van a disfrutar del espectáculo. Si bien todavía no hubo sanciones al respecto, sí preparan medidas luego de este suceso que no sólo ocurre en la F1.

Ante esta situación, fue el presidente de la FIA quien aclaró que esto no sólo pasa en la máxima categoría: "Debemos aprender del incidente del GP de España. Stefano Domenicali -Director Ejecutivo de la F1- aseguró a la FIA que se están tomando medidas para garantizar que no se repita. Es un problema que no sólo está en la F1, sino también en la Fórmula E, en el Campeonato Mundial de Resistencia y en otras categorías por mis experiencias recientes con demasiada gente en la parrilla en algunos eventos".

Por otro lado, Mohammed Ben Sulayem sostuvo: "No tengo ninguna duda de que, en todos los casos, el promotor cumplirá con los requisitos de la FIA en materia de seguridad. Es deber de la FIA garantizar un entorno seguro para todos. La seguridad en el automovilismo es la principal prioridad de la Federación".

Max Verstappen se pudrió de su compañero en Red Bull

En las últimas horas, el bicampeón mundial de la Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen lanzó un picante comentario sobre Red Bull alabándose a él mismo y lanzó una frase en la cual sostiene que todo cambiaría para el equipo de F1 en el que participa. Verstappen ganó 7 de los 8 grandes premios realizados en esta temporada y está primero en la clasificación general, con 195 puntos: cada fin de semana aumenta su ventaja sobre sus rivales en carrera.

El deportista aseguró que si él no estuviese en el equipo "las cosas serían muy diferentes para Red Bull". Por otro lado dijo que no le "preocupa" que su compañero de equipo Sergio "Checo" Pérez no esté logrando subir al podio. Verstappen, líder en el puntaje de la actual temporada, en declaraciones que publica hoy el diario español Marca sostuvo que va en busca de sus tercer campeonato mundial y admitió que está "bastante ocupado en mi lado del garaje y presto mi atención a eso".