El desgarrador momento de un jugador de la Selección Argentina: "Como el culo"

Un jugador de la Selección reveló el mal momento que vivió en uno de los clubes por los que pasó y que lo obligó a cambiar de rumbo.

Un jugador de la Selección dio detalles del desgarrador momento que vivió en uno de los clubes por los que pasó, lo que lo obligó a cambiar de rumbo en su carrera. Durante poco menos de seis meses, el futbolista vistió los colores de un importante equipo de Países Bajos, pero optó por regresar a una institución en la cual es muy querido. Esto se dio porque no fue muy tenido en cuenta y no disputó tantos partidos como esperaba.

Se trata de Lucas Ocampos, quien surgió de River Plate y en este último tiempo representó al Ajax -cedido del Sevilla con opción de compra-. Sin embargo, entre torneo local y UEFA Champions League sólo dijo presente en seis encuentros y esto apresuró su vuelta al elenco "Andaluz". Ni bien se concretó su llegada al elenco que dirige Jorge Sampaoli, el mediocampista rompió el silencio y contó su mala experiencia en el conjunto neerlandés.

"Lo pasé complicado, pasaron cosas que no esperaba, que cuando toque las contaré y diré. Me dan ganas de decir que la pasé como el culo cuatro o cinco meses, y tengo unas ganas increíbles de volver, sentirme bien, disfrutar y que la gente disfrute. Ni a una casa fui. Cuando empecé a ver cómo iba la cosa me quedé en un hotel y mi familia iba los fines de semana", sostuvo Ocampos en el canal oficial de Twitch del Sevilla.

El club español no atraviesa su mejor momento de la mano de Sampaoli, por lo que su llegada puede ser clave para el futuro y el jugador lo sabe. El anteúltimo puesto en la Liga de España es lo que más preocupa, pero el hombre que vistió la camiseta de la Selección durante gran parte del ciclo de Lionel Scaloni está contento porque otra vez tendrá una buena oportunidad de mostrarse: "Siempre es lindo volver al lugar donde fui feliz. Sé el lugar al que vengo, el momento en el que estamos y es otra cosa, uno se exige de otra manera".

Lucas Ocampos con la camiseta de la Selección

La carrera de Lucas Ocampos desde su debut en River hasta su presente

El atacante nacido en Quilmes, provincia de Buenos Aires, jugó su primer partido con el "Millonario" en el momento más complicado de su historia. Su presentación se dio en la B Nacional, el joven fue figura durante todo el campeonato y en 2012 emigró al Mónaco. Tiempo después, Ocampos pasó por el Olympique de Marsella de Francia, el Genoa y el Milan de Italia hasta su arribo al Sevilla en 2019. En dicho club levantó la UEFA Europa League en la temporada 19/20 y los últimos seis meses los vivió en el Ajax, donde no tuvo la mejor experiencia. En total, el extremo acumula 86 goles en 438 partidos y suma 44 asistencias.