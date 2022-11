El Cholo Simeone se la pudrió a De Paul por su nivel en el Atlético de Madrid: "Demostrar"

Diego "Cholo" Simeone habló del nivel de Rodrigo De Paul en el Atlético de Madrid y fue tajante contra el volante de la Selección Argentina que se prepara para el Mundial de Qatar 2022.

Diego Simeone se la pudrió a Rodrigo De Paul por su nivel en el Atlético de Madrid y fue contundente con sus dichos. El equipo español quedó afuera de la UEFA Champions League y la Europa League durante la semana y el jugador, pieza clave en la Selección Argentina, no rinde de la mejor manera mientras se espera por su participación en el Mundial de Qatar 2022. Por este motivo, el DT se refirió a él y no se guardó nada.

Para colmo, en la Liga de España las cosas tampoco andan bien. El "Colchonero" está en el tercer puesto de la tabla pero lejos del Real Madrid, que hoy lidera el certamen con un punto de ventaja sobre el Barcelona y tiene 9 más que los del "Cholo". Las derrotas sufridas tanto en el torneo continental como en el doméstico muestran la realidad del club y los hinchas marcaron al propio volante de la "Albiceleste" como uno de los responsables. Si bien el entrenador lo destacó, también fue tajante a la hora de dirigirse a él.

"Sabe que lo vamos a exigir. Obviamente tiene que demostrarle al club y al equipo todo lo que hace en la Selección Argentina. Lo que hace en el Seleccionado es fantástico. Acá, a veces lo hace muy bien y hay veces que tiene menos continuidad. Ojalá siga mejorando porque lo necesitamos", sostuvo el "Cholo" Simeone con respecto a De Paul y su desempeño en el elenco madrileño.

El atacante recibió varias críticas en la presente temporada por parte de los hinchas y el técnico también habló del tema en la entrevista que dio para D-Sports: "Son cosas que pueden suceder y que hay que manejar para adentro. Es un chico noble, un chico bueno". Claro que, parte del malestar también fue por lo vivido con Tini Stoessel, que derivó en reiteradas ausencias del futbolista surgido en Racing Club de Avellaneda.

Simeone y sus ganas de seguir en el Atlético de Madrid

Desde su arribo en la temporada 2011/2012, el ex jugador de la Selección Argentina se mantiene en el cargo y, por ahora, no está en sus planes dejarlo: "Son muchos años, salvo un año fue todo seguido. Es mi vida, yo lo siento de esa manera. Es parte muy fuerte de mi vida. Levantarme cada día con ganas, a todos en la labor que hacemos, cuando estás tanto tiempo identificado con algo, es porque tenés pasión. Si no, no lo haría. El día que esto se apague me voy a correr porque no sé dar la mitad. Es todo o es nada".

Por otro lado, el "Cholo" agregó: "Desde mi lugar el cambio es abrir mucho más la cabeza. Antes éramos mucho más cerrados como jugadores, más de no intervenir, no agobiar. Pero hoy tenés que estar, ellos te necesitan. A veces me cuesta porque soy más de la vieja guardia, tengo que evolucionar y abrirme a intentar día a día salir de ese lugar y acercarme más a ellos porque es lo que necesitan".