Dani Alves quedó libre del Barcelona: busca trabajo por Instagram

El jugador con más títulos en la historia del fútbol busca club y lo hizo saber a través de la red social.

La historia de Dani Alves con el Barcelona llegó a su final este 30 de junio luego de que el "Culé" decidiera no renovarle su contrato. Sin opciones serias sobre la mesa, al menos en el último tiempo, y con el foco puesto en llegar al Mundial de Qatar 2022 con competencia y ritmo futbolístico, el histórico lateral derecho brasileño publicó su currículum en Instagram para que los clubes sepan que está disponible para la próxima temporada.

El exjugador del Sevilla de España quedó libre del equipo que conduce Xavi Hernández tras una temporada donde no tuvo mucho rodaje y era el que tenía el contrato más bajo, condición que él mismo había puesto para su llegada al club catalán en 2021. "Opa, opa, último día de contrato y, como ya me conoces, no se firma un nuevo compromiso sin terminar el anterior”, arranca el texto del jugador del seleccionado de Brasil que podrá firmar con cualquier institución a partir del 1 de julio en condición de libre.

"También aprovecho para vender mi pescadito, ya que estoy muy viejo y desprestigiado en el mercado. En las imágenes se ve a un anciano haciendo algunas cosas con una mirada diferente y siempre con la cabeza muy alta. También podemos apreciar que hay una intensidad considerable y un juego bastante consciente”, continúa el gracioso comunicado de Dani, donde ironiza con respecto a sus 39 años pero valora la experiencia obtenida.

Ya en la parte final de su escrito, el ex-lateral defensivo del San Pablo deja bien expuesto que seguirá en la actividad profesional y exhibe su histórico palmarés: “Bromas aparte, hoy de verdad estoy libre en el mercado. Me llamo Dani Alves, brasileño, pero conocido como el buen loco, tengo 39 años y, junto con los míos, soy el mayor ganador de la historia del fútbol con 43 trofeos”.

Según medios españoles y brasileños, tanto él como Marcelo, el jugador que quedará libre del Real Madrid, podrían recalar en el Real Valladolid, club del que es accionista mayoritario Ronaldo. Mientras espera ofertas de cualquier mercado, aunque deben ser serias y competitivas, el ex-San Pablo cerró su comunicado con contundente mensaje: "Voy a jugar hasta los 50 años".