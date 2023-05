Carlos Tevez reveló lo que todos pensaban sobre Alejandro Garnacho: "No es fácil"

En una entrevista en TyC Sports, Carlos Tevez habló del presente de Alejandro Garnacho en el Manchester United y reveló lo que todos piensan del crack argentino.

Carlos Tevez habló del presente de Alejandro Garnacho en el Manchester United y reveló lo que todos piensan del crack argentino. El joven de los "Diablos Rojos" se perderá el Mundial Sub 20 que se llevará a cabo en nuestro país, pero su debut con la Selección Mayor de la mano de Lionel Scaloni está cada vez más cerca y el ex jugador lo sabe. Su buen desempeño llevó al "Apache" a dedicarle algunas palabras en una entrevista.

El exfutbolista de Boca Juniors estuvo presente en TyC Sports y le consultaron acerca de varios temas con respecto a su actualidad. Uno de los puntos más importantes de los que dialogaron en la nota fue justamente la proyección que tienen los distintos juveniles que tienen futuro en la "Albiceleste". "Carlitos" no sólo se refirió a Garnacho, sino que también mencionó a otra promesa que dirigió en su paso por Rosario Central.

"Garnacho es bueno. Para jugar en el United tenés que ser bueno. Primero porque está jugando en el Top 3 de los clubes en el mundo, con el Real Madrid y el Manchester City; segundo porque es Inglaterra, que no es fácil para los argentinos insertarse en esa cultura y para jugar ahí tenés que ser crack", aseguró con respecto al atacante del Manchester United, club en el que Tevez se desempeñó por varios años.

Por otro lado, el "Apache" habló de Facundo Buonanotte, a quien comandó en el "Canalla" y lanzó: "También es crack. Lo veía en los entrenamientos y me pasó algo loco. Es un chico muy tímido, pero que adentro de la cancha se transformaba. Era rebelde adentro pero tímido afuera. Entonces yo veía que en la cancha, cuando yo le hablaba era como renegado. Hasta que un día fui, lo abracé, le hablé, hice como de padre y fue totalmente diferente, otro jugador. No tiene techo".

Un histórico de Rosario Central liquidó a Carlos Tevez

Se trata de Jorge Broun, mejor conocido como "Fatura", quien se desempeña en el elenco rosarino y analizó tanto el ciclo del exhombre de Boca Juniors como el presente de los dirigidos por Miguel Ángel Russo que hoy están terceros en la Liga Profesional de Fútbol. El guardameta de 36 años que lleva 157 partidos con el buzo del "Canalla" en los cuales recibió 179 goles no se guardó nada a la hora de destrozar a Tevez por su gestión.

Creo que nunca tuve la confianza o el apoyo de Tevez, que sí lo puedo llegar a sentir ahora. El primer partido en el que me toca atajar con él fue en cancha de Argentinos Juniors, volvía de una lesión y me enteré ese mismo día que iba a ser titular, pero nunca se acercó a hablar conmigo", sostuvo "Fatu". Por otro lado, recordó un momento incómodo que vivió con "Carlitos" en ese instante: "Antes del partido me dice: 'Tenés la responsabilidad de jugar y hacerlo como antes de la lesión'. En ningún momento me felicitó por cómo venía atajando en las prácticas ni ratificó que me había ganado la titularidad".