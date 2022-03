Caos en la Selección de Chile por la eliminación: "Antes, el nivel era más alto"

El principal directivo de la Federación trasandina atacó a los jugadores de la selección y los clubes tras el fracaso de la eliminación del Mundial y desencadenó peleas internas.

Quedar afuera de la máxima de cita del fútbol puede desencadenar un caos y fuego cruzado en un país con tradición en ese deporte, mucho más aún si la no clasificación a un Mundial se produce en dos ediciones seguidas. Eso es lo que está ocurriendo en Chile en las últimas horas tras confirmarse que no disputarán la Copa del Mundo luego de la derrota con Uruguay por 2-0.

El presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad, arremetió contra los jugadores de la selección nacional y clubes chilenos y desató un escándalo: "La elección de Lasarte fue la más adecuada en su momento, debido a que el camarín estaba completamente desecho. A mí me tocó verlo con Reinaldo, no había unión ni un patrón común. Martín logró unir ese camarín. Un camarín difícil, pero que estaba en la misma hoja de ruta. No es un trabajo solo de la institución, sino que también de los clubes”.





También dio su opinión sobre el por qué se llegó a esta situación, de lo que significa quedar afuera del Mundial por segunda vez consecutiva y las responsabilidades que deben asumirse : “Fracaso siempre es cuando no se logra un objetivo. No solo es un fracaso para mí, sino que para el fútbol chileno. Acá somos responsables todos. El nivel de nuestro fútbol a nivel internacional es un poco bajo: hemos exportado muy pocos jugadores a Europa y eso se traduce al nivel de nuestra Selección. Antes, el nivel era más alto. No solo a nivel de Selección, sino que a copas internacionales. Algunos jugadores vinieron sin titularidad, sin minutos que jugar. Cuando el nivel es alto y están en sus mejores niveles, eso se ratifica en la Selección”.

La respuesta contra Milad no tardó en llegar. El primero en responderle al presidente de la federación fue el ex jugador de La Roja e integrante de la "generación dorada" Mauricio Pinilla, quien le respondió con firmeza defendiendo a sus ex compañeros: "Tenemos dos Copas América, señor Milad, y usted trajo un entrenador incapacitado. Encima, se da el gusto, apenas terminada la eliminatoria del Mundial, de echarle la culpa a los jugadores. ¡Señor Milad, usted es un fresco!”, dijo el antiguo delantero de paso por Universidad de Chile y Europa, en una entrevista a ESPN., señalando también al seleccionador, Martín Lasarte, como otro responsable del fracaso. Aunque el entrenador tiene contrato hasta 10 días después de la finalización de las eliminatorias, Milad aseguró que analizarán su continuidad y que lo darán a conocer "a su debido tiempo, junto al plan de trabajo".