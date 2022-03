Una leyenda del Real Madrid pide que Gallardo dirija el club: "Mentalidad ganadora"

Se trata de Pedrag Mijatovic quien quiere a Marcelo Gallardo en el banco del Real Madrid porque tiene "un buen estilo de juego"

Es de público conocimiento que el ciclo de Marcelo Gallardo en River Plate es de lo más exitoso, ganó catorce títulos en ocho años en el club de Núñez. Por este motivo es que su nombre comenzó a sonar fuerte en España. El año pasado el ex delantero del Barcelona Samuel Eto'o dijo que Gallardo es el entrenador ideal para tomar las riendas del Barcelona, ahora Pedrag Mijatović, ex jugador del Real Madrid de la década del 90´, expresó que ve a Gallardo más ligado al Real Madrid, ya que su estilo de juego lo acerca más a la filosofía del conjunto Merengue.

Mijatović tuvo una extensa entrevista con el medio Súper Deportivo Radio de la provincia de Santa Fe. El ex jugador se tomó el tiempo de hablar de Gallardo y explicó en forma detallada porque el entrenador argentino debe ocupar un cargo en banco del Real Madrid. “A Gallardo lo conozco como entrenador. Está haciendo un gran trabajo de verdad, pero si me preguntas donde encajaría mejor, y no por ser madridista, te diría que encajaría muchísimo en la filosofía del fútbol del Real Madrid antes que en el Barcelona". Además el montenegrino continuó justificando su pensamiento: "La filosofía del fútbol de Barcelona, en este caso, desde la era de Cruyff y luego con todos los entrenadores, es el típico fútbol vistoso, de toque, de posición y de balón. Creo que Gallardo es más energía, más el momento, más aprovechar los fallos y en el corto tiempo ganar el partido".

Mijatović tiene una palabra más que autorizada para hablar sobre estos temas y su mirada es siempre precisa, ya que por los años 2006 a 2009, el oriundo de la ya desaparecida Yugoslavia ocupó el cargo de Director Deportivo del Real Madrid. Para cerrar su análisis sobre Marcelo Gallardo, Mijatović expreso los siguiente: "Gallardo intenta que sea bonito, que la gente disfrute, pero si tienes que elegir entre que sea todo bonito y ganar, creo que se decantaría por menos bonito y ganar.", visión que encaja a la perfección con la filosofía de juego del Real Madrid.

Mijatović también opinó sobre Messi

El ex jugador también habló sobre el presente de Messi en el PSG, y fiel a su estilo dejo una grandiosa mirada sobre el presente del astro argentino en Francia.

"Messi no es igual en el PSG a cuando estaba aquí en Barcelona. No es el mismo jugando. Jugadores como Messi que han pasado toda su vida en un fútbol como Barcelona muy caracterizado, de tocar la pelota y que todo giraba a su alrededor, ahora encontrarse en otro equipo y otro campeonato, con otros jugadores grandes como Neymar, Mbappé a lo mejor necesita un poco más de tiempo para acostumbrarse, pero sigue siendo Messi", indicó. Luego, agregó: "Ahora lo vemos apagadito y menos feliz que aquí en España, pero esto no quiere decir que en un tiempo o la próxima temporada estará como siempre. Aunque no sea tan feliz como lo era en Barcelona, es un jugador determinante, yo sigo eligiendo no enfrentarme con él".