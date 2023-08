Una figura mundial se ofreció para jugar en River y Demichelis le dijo que no

Una estrella del fútbol mundial busca club, llamó a River Plate y despertó la atención de Martín Demichelis antes del cierre del mercado de pases.

Un futbolista con un importante recorrido a nivel mundial llamó a River Plate con el objetivo de sumarse como nuevo refuerzo del equipo que dirige técnicamente Martín Demichelis. El DT fue el encargado de responderle a pocas horas del cierre del libro de pases. El entrenador del "Millonario" ya tiene en claro con cuáles jugadores contará y con cuáles no para lo que resta de la temporada en la que sólo disputarán la Copa de la Liga Profesional.

El protagonista en cuestión es nada más y nada menos que Radamel Falcao García. El colombiano que llegó a Núñez con 15 años en 2001 proveniente del Lanceros Fair Play de Colombia sueña con tener su segunda etapa en el club luego de pasar por varios grandes en el Viejo Continente. Por supuesto, la respuesta del estratega campeón del torneo local no se hizo esperar y el delantero recibió la noticia menos esperada.

Como para todos los delanteros, lo más importante es el gol y el "Tigre" no atraviesa un momento positivo. De hecho, el atacante no infla la red desde octubre del 2022 ante el Atlético de Madrid con la camiseta del Rayo Vallecano. El objetivo del colombiano es desprenderse de dicha institución lo antes posible y buscó un lugar en River. Sin embargo, Demichelis se opuso a su regreso y priorizará tanto a Miguel Borja como a Salomón Rondón como los 9 de área en su formación.

Según aseguró el periodista Leandro Buonsante en DSports, en River "entendieron que no era prioridad su vuelta. Le preguntaron al entrenador y, si bien se fue (Lucas) Beltrán, quiere confiar en los delanteros que tiene. Recién después el club verá si sale a buscar un 9". De esta manera, el colombiano tendrá que seguir esperando por la oportunidad para volver al elenco en el que debutó en el Torneo Clausura del 2005 con Leonardo "Negro" Astrada como técnico.

Los números de Radamel Falcao García en River

Partidos jugados : 111

: 111 Goles : 45

: 45 Asistencias : 9

: 9 Títulos: Torneo Clausura 2008

Los números de Radamel Falcao en su carrera

Clubes : Lanceros Fair Play, River Plate, Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray y Rayo Vallecano.

: Lanceros Fair Play, River Plate, Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray y Rayo Vallecano. Partidos jugados entre la Selección de Colombia y clubes : 659

: 659 Goles : 340

: 340 Asistencias : 65

: 65 Títulos: River Plate (1), Porto (7), Atlético de Madrid (3), Mónaco (1). Además, consiguió el Sudamericano Sub 20 disputado en Colombia.

Pity Martínez reveló cómo está su rodilla e ilusionó a todo River

Lo que tanto esperaban los hinchas del "Millonario" se terminó de concretar. El regreso de Gonzalo "Pity" Martínez al club donde brilló de 2015 a 2018, siendo protagonista en la final Copa Libertadores ante Boca, le da al club aún más razones para pelear todas las competiciones. Más allá del optimismo, el talentoso zurdo deberá ir paso a paso en su recuperación y dejó un mensaje sobre su estado físico.

En febrero de 2023, el exjugador de Huracán sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda jugando en Al Nassr. Ya atravesando la parte final de su rehabilitación, "Pity" despejó las dudas sobre dicho problema a la salida de haber realizado la revisión médica: "Las rodillas están perfectas. Es cuestión de tiempo para no apurar nada, no hacer locuras. Esperando que el médico me de el alta y poder empezar".