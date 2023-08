Un mítico relator de River quedó en ridículo por un error en el partido contra Inter

Un mítico relator de River Plate cometió un error que lo dejó en ridículo en pleno partido contra el Inter de Porto Alegre por los octavos de la Copa Libertadores.

Un mítico relator de River Plate se equivocó en plena transmisión del duelo entre el "Millonario" e Inter de Porto Alegre. Los dichos del periodista no pasaron para nada desapercibidos teniendo en cuenta lo que fue la situación en la que se equivocó y, por supuesto, recibió algunas críticas por sus palabras. Es que los de Núñez cayeron por penales contra los brasileños y uno de los remates de los futbolistas fue el que más generó polémica.

Atilio Costa Febre realizó su típico relato en un partido de la "Banda" y fue justamente en este duelo en donde los de Martín Demichelis perdieron la chance de avanzar de ronda. Pablo Solari fue uno de los encargados de patear y su gol fue anulado a instancias del VAR por impactar el balón con los dos botines. Desde la cabina del Estadio Beira Rio estuvieron atentos a lo sucedido, pero "Lito" y su comentarista cometieron un error por el que no los perdonaron.

"De Pena... va el uruguayo, tiró... ¡Palo! ¡Pasó River! ¡La puta madre! ¡Pasó River!", esbozó Costa Febre cuando el volante con pasado en Nacional malogró su penal luego de que no convaliden el de Solari. Es que, sí el tanto del delantero de River finalmente valía, el tiro errado por el uruguayo le daba la clasificación al "Millonario". Esto no sucedió y fue así como tanto el relator como sus compañeros quedaron en ridículo en plena transmisión.

Acto seguido, fue uno de los periodistas presentes en la cancha quien aclaró la situación y "Lito" continuó con su relato con normalidad para que minutos más tarde sea el Inter el que se quede con la serie. De esta manera, los dirigidos por Eduardo "Chacho" Coudet se metieron en cuartos y enfrentarán a Bolívar, que dejó en el camino al Atlético Paranaense de Brasil. Los de "Micho", por otro lado, apuntarán directamente a la Copa de la Liga Profesional en lo que resta del semestre.

El interés de Roberto Mancini por Lucas Beltrán para la Selección de Italia

Con un total de 11 goles -3 de penal- en el torneo, el "Vikingo" se quedó con el puesto de delantero y se lució cada vez que le tocó ser titular por delante de Miguel Borja. Su nivel despertó la atención del estratega italiano que no dudó en mostrar su interés en el joven de 22 años que lleva 17 gritos y 3 asistencias en 36 cotejos en lo que va de la temporada. Además, desde su debut anotó en 29 oportunidades y dio 10 pases gol en 117 jugados entre River y Colón de Santa Fe.

Según trascendió, Mancini reveló este dato en diálogo con el Diario Olé, donde aseguró cuál es su postura al respecto. En sus palabras, el técnico lanzó que lo están siguiendo como a muchos, pero "aún no hay nada resuelto". La noticia no sólo sorprendió a todo el mundo en el "Millonario", sino que también lo hizo en el entorno de la Selección. Al margen de que todavía no debutó con el elenco nacional, se perfilaba para en algún momento estar dentro de los convocados.