Un ídolo de Boca liquidó a Battaglia por el presente de Boca: "Preocupante"

Uno de los máximos ídolos de Boca Juniors liquidó a Sebastián Battaglia por el rendimiento del equipo en la derrota ante Corinthians.

Un ídolo de Boca Juniors analizó el presente del equipo y fue muy crítico con Sebastián Battaglia luego de la derrota ante Corinthians por la Copa Libertadores. Con el resultado del pasado martes 26 de abril en Brasil, el "Xeneize" está más que complicado para lo que serán los tres partidos que le quedan y el DT es el principal apuntado. Por este motivo, uno de los referentes de la institución, que no se guarda nada, no lo perdonó.

Hablamos de Alberto Márcico, quien en diálogo con el ciclo Cómo te va de Radio Colonia expresó su malestar con el juego del plantel. Con críticas al estilo y a algunos futbolistas, el "Beto" cargó contra el entrenador por el rendimiento de sus dirigidos. Como es habitual, el exatacante boquense no deja pasar ningún tema referido al club de sus amores y esta vez no fue la excepción.

"No creo que esto pase por un resultado, para mí lo de Boca es un problema táctico más profundo. Es preocupante lo que vimos contra Corinthians. Boca tuvo la pelota y no supo qué hacer. No creó una situación de gol. No podemos culpar que te hacen un gol de entrada y eso te complica", aseguró Márcico haciendo referencia a los dichos de Sebastián Battaglia luego de la caída ante el elenco brasileño y el gol tempranero que sufrieron.

"Observé al medio de Boca muy lento, Romero estaba jugando de doble cinco, tampoco me gusta Pol Fernández de cinco. Es muy inteligente, tenés que tenerlo más adelante aportando en ataque, si no no te sirve", lanzó el "Beto" sobre los futbolistas "Xeneizes" y agregó: "Boca la tiene muy difícil ahora en la Libertadores. Le va a costar mucho ganarle al Corinthians de local, porque no estamos haciendo la diferencia en La Bombonera".

Un exjugador contó secretos del vestuario de Boca

Hace un tiempo, Claudio "Bichi" Borghi había dicho que estar en Boca es como hacer el amor con la venta abierta, que no existe intimidad. Son innumerables los casos de jugadores que, luego de pasar por el club, dieran detalles de las internas en el plantel y sus consecuencias. El que volvió a abrir las puertas de un lugar sagrado como el vestuario, esta vez, es el exdefensor brasileño Luis Alberto, que confesó que el ambiente no era bueno durante su paso en 2010.

"No hubo un buen clima y se notaban las diferencias que había entre Román y Palermo, que eran dos estrellas con un ego muy grande dentro de Boca. Eso no ayudaba y no era bueno, principalmente para los chicos de la cantera que subían a Primera. Por eso no rendíamos, porque esas diferencias no le hacían bien al equipo, más allá de que en el campo de juego dejaban de lado sus problemas personales. El clima fue muy malo en todos los sentidos".