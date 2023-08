Un histórico del fútbol argentino anunció su retiro: "Termino"

Un jugador histórico e ídolo del fútbol argentino anunció oficialmente su retiro de la actividad profesional en este 2023 y sorprendió a todos. La palabra del protagonista.

Un jugador histórico e ídolo del fútbol argentino anunció su retiro como profesional y sorprendió a todos, dado que la información hasta el momento era que pretendía seguir jugando al menos por una temporada más. Sin embargo, por el momento no llegó a un acuerdo con la dirigencia de su club y decidió ponerle un punto final a una trayectoria impresionante a nivel nacional.

El protagonista es nada menos que José "Pepe" Sand, máximo goleador y emblema de Lanús. El delantero de 43 años quiere renovar el vínculo con la institución, aunque la directiva liderada por Luis María Chebel no está de acuerdo y está por acabarse su tercer ciclo en el club. En el programa partidario Lanús Radio, conducido por Mariano Antico y Julián Fernández, el correntino confirmó que abandonará el deporte en el que debutó oficialmente en agosto de 1999 con la camiseta de Colón de Santa Fe. Tras 24 temporadas, el adiós es inminente para el centroatacante que también pasó por las Ligas de Emiratos Árabes Unidos, España, México y Colombia.

Pepe Sand confirmó que se retira del fútbol: "Termino mi carrera"

Durante la entrevista con Lanús Radio, el jugador surgido en las divisiones inferiores de River anunció: "En diciembre (de 2023) termino mi carrera. Iba a retirarme ahora, pero me sentí bien cada vez que me tocó entrar". Aunque todavía no le cierra las puertas a continuar con los colores del "Granate", el correntino sostuvo que las negociaciones están muy complicadas porque no es tenido en cuenta por el entrenador Frank Darío Kudelka. "Sueño con retirarme con un título", reconoció el protagonsta, que desea disputar la Copa de la Liga Profesional con la remera del "Grana".

Los clubes de José Sand en su carrera

Colón de Santa Fe (1999-2000 y 2006-2007). Independiente Rivadavia de Mendoza (2000-2001). Vitória de Brasil (2001-2002). Defensores de Belgrano (2002-2003). River (2003-2005). Banfield (2005-2006). Lanús (2007-2009, 2016-2018 y 2019-2023). Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos (2009-2011). Deportivo La Coruña de España (2011-2012). Tijuana de México (2011-2012). Racing (2012-2013). Tigre (2013-2014). Argentinos Juniors (2014). Boca Unidos de Corrientes (2014). Aldosivi de Mar del Plata (2015) . Deportivo Cali de Colombia (2018).

Sand, el máximo ídolo de la historia de Lanús.

Las estadísticas de Pepe Sand en Lanús