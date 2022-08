Un exjugador histórico de Boca destrozó al equipo tras el empate ante Central: "Un gran problema"

Un histórico exjugador de Boca Juniors destrozó al equipo luego del empate ante Rosario Central por la Liga Profesional. Es que el nivel demostrado ante el "Canalla" en La Bombonera no fue bueno y el referente, muy identificado con los colores "Azul y Oro", mostró su descontento. El "Xeneize" cosechó su segundo partido al hilo sin ganar, los ánimos están cada vez más caldeados y quedó en evidencia una vez más.

Alejandro Mancuso, exfutbolista de la institución entre 1993 y 1995, dio su opinión sobre los dirigidos por Hugo Ibarra en el programa Acá hay buen fútbol, en Radio La Red. Si bien hizo foco en lo sucedido ante los dirigidos por Carlos Tevez, "Mancu" fue lapidario a la hora de hablar de cómo juega Boca, pero no culpó directamente al entrenador. Además, elogió al público por copar La Bombonera en el mencionado duelo y lanzó un palito para los dirigentes.

"Lo primero que quiero destacar es a la gente de Boca. Es extraordinaria, hoy con este frío están ahí, llenan la cancha y llegan a cualquier hora a la casa, para llegar al estadio y ver lo que vieron. Un equipo que no tiene idea, que no te transmite absolutamente nada. Por lo general los equipos de Boca son de transmitirle a la gente, porque por lo menos ve que desde adentro el equipo te contagia, te lleva para adelante. Vamos a suponer que futbolísticamente no tenés una buena tarde, pero por lo menos lo intentás. Y la verdad que el equipo no tiene una idea de nada. Mirás el partido y en 20 minutos lo querés cambiar, porque sinceramente te aburre. Es un problema grande y el único jugador es Agustín Rossi", comenzó Mancuso.

Por otro lado, cuestionó a la dirigencia por no renovar el vínculo con el arquero: "Para el Consejo de Fútbol y el presidente digo algo... los contratos con nosotros fue por la actuación que tenés en el momento de tu equipo. Si vos tenés una actuación sobresaliente el contrato de renovación es una cuestión lógica. Es tan difícil para el arco de Boca que llegue un arquero y se transforme en ídolo en tan poco tiempo, que cuando lo tenés, lo tenés que cuidar porque si salís a buscar al mercado te va a salir una fortuna. Piensen en Boca, en la gente. Si la gente aclama por Rossi hay que sentarse y llegar a un acuerdo, el chico se lo merece. Esas son las cosas que no se pueden entender".

Carlos Zambrano habló de la pelea con Benedetto en Boca

Luego del escándalo que se desató en el entretiempo del partido de la Liga Profesional entre Racing y Boca Juniors, este miércoles 17 el defensor Carlos Zambrano dio detalles de cómo fue la pelea con Darío Benedetto y cómo se siente después del violento hecho ocurrido en el "Cilindro" de Avellaneda. Ambos jugadores fueron sancionados por la institución y se perderán dos partidos del torneo local.

En diálogo con el medio peruano Trome, el jugador de la Selección de Perú manifestó: “Fue un guantazo, no me lo esperaba... Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el vestuario, él me pidió disculpas. Yo me contuve. No soy mucho de ver las noticias que se publican acá en Argentina, prefiero estar tranquilo y no sé qué habrán dicho, pero yo no hice nada”.