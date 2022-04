Tinelli en San Lorenzo: de la crisis a la gloria y su reciente renuncia

Marcelo Tinelli renunció a su cargo como presidente de San Lorenzo por el mal momento del club y en esta nota te contamos todo lo que vivió en la dirigencia.

Marcelo Tinelli renunció a su cargo de presidente en San Lorenzo de Almagro y en esta nota repasamos lo que fue su etapa dentro de la dirigencia del club desde el inicio como vicepresidente. Asumió junto a Matías Lammens a partir de septiembre de 2012 -luego de que el equipo se quedara en Primera División tras la promoción contra Instituto de Córdoba- y estuvo hasta lo que vino después, tanto lo positivo como en su presente. En dicho año y poco tiempo más tarde se vendría una etapa de gloria antes del momento crítico que hoy atraviesa el "Ciclón".

Luego de que la lista Siglo XXI consiguiera un 88,5% de los votos, la dupla llegó a la cúpula del "Cuervo" para cambiar su historia en un momento crítico a nivel económico y futbolístico. Meses después de asumir, el "Azulgrana" gritó campeón en el Torneo Inicial 2013, lo que le permitió clasificar a la Copa Libertadores de América del 2014. Con Edgardo "Patón" Bauza a la cabeza, San Lorenzo se consagró en dicho certamen por primera vez en su historia marcando un antes y un después.

En 2015 siguieron los éxitos, ya que se quedó con la Supercopa Argentina goleando a Boca Juniors por 4 a 0. Un año después la fórmula fue reelecta pero no consiguieron más campeonatos. Tras la decisión de Matías Lammens de tomar otro rumbo político, Marcelo Tinelli se postuló para ser el presidente de la institución en las elecciones del 2019 acompañado por Horacio Arreceygor y ganaron por más del 80% de los votos.

Todo lo que vino después desembocó en la crisis que atraviesa San Lorenzo. La licencia solicitada por el "Cabezón" a mediados del 2021 fue un anticipo de lo que se venía. Para colmo, también se dedicó a la presidencia de la Superliga y Liga Profesional del fútbol argentino dejando al club de sus amores de lado. A raíz del mal presente que atraviesa el "Ciclón", finalmente el conductor tomó la decisión de dar un paso al costado presentando su renuncia.

Marcelo Tinelli renunció a la presidencia de San Lorenzo

El conductor fanático del azulgrana lo informó a través de un comunicado en su Instagram. "He decidido dejar mi cargo", sentenció en el comienzo de su escrito. Jamás permitiré que una presencia mía genere divisiones y violencia entre los sanlorencistas que amamos al club o que San Lorenzo sea perjudicado en cualquier ámbito. Mi familia y mi trabajo profesional hoy también me ponen un freno en este proyecto", escribió Tinelli, en su comunicado.

"Gracias a todos los que me acompañaron y fueron leales en todo momento. Siempre estaré para ayudar a San Lorenzo desde donde se me necesite, como lo hice en este período, y a lo largo de más de 30 años. No es un adiós, sino un hasta luego. Nos volveremos a ver pronto en esta pasión maravillosa que es el fútbol. y en este amor único e indisoluble que es San Lorenzo. Los quiero mucho".