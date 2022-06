Tevez, cerca de convertirse en DT de Rosario Central: pidió un jugador de Boca

El exjugador de Boca está reunido con los dirigentes del "Canalla" para ultimar detalles de su llegada.

Carlos Tevez podría tener su primera experiencia como entrenador en el fútbol argentino y sería nada menos que en Rosario Central. Si bien la información surgió recién el miércoles 15 de junio de 2022, en pocas horas avanzaron muchísimo las negociaciones entre "Carlitos" y la directiva del "Canalla" tras la intempestiva salida de Leandro Somoza luego de sólo dos fechas de la Liga Profesional.

Carlos Tevez sería el nuevo DT de Rosario Central: los detalles

El periodista encargado de revelar la información al mediodía fue Leonardo Paradizo, panelista de F12, el programa de televisión de Mariano Closs en ESPN. "¿Vos tenés algo de Tevez?", le preguntó el conductor. "Sí, están reunidos en este preciso momento, ultimando los detalles, pero estamos en condiciones de decir que Tevez va a ser el técnico de Rosario Central en compañía del ´Chapa´ (Carlos) Retegui", confirmó el periodista.

Además, Paradizo resaltó que desde el club santafesino "hablaron con (Pablo) ´Vitamina´ Sánchez y con (Martín) Palermo, pero avanzaron con Tevez". En la misma línea, su colega Martín Costa acotó que se trata de "una jugada del vicepresidente (Ricardo) Carloni". Y, sobre el mercado de pases, Paradizo cerró con la información de que "entre los refuerzos que quiere Tevez está la posibilidad de (Marcelo) Weigandt", el lateral derecho suplente de Boca.

Carlos Tevez confirmó su retiro como jugador y reveló que será DT

El ex crack de 38 años comunicó en Animales Sueltos que se alejaba de las canchas y que se calzará el buzo de entrenador junto al extécnico de "Las Leonas", mientras espera el llamado desde algún club. "Me ofrecieron jugar en Estados Unidos, pero no acepté. Siento que ya di todo, que como jugador di todo lo que tenía en mi corazón", admitió el ídolo de Boca.

"El último año mío jugando fue muy duro porque mi papá (Segundo Tevez) estaba internado y tenía muerte cerebral. Un día me levanté y le dije a mi mujer (Vanesa Mansilla) que no jugaba más", recordó el exgoleador. "Luego llamé a mi representante (Adrián Ruocco) para adelantarle mi retiro y más tarde a (Juan Román) Riquelme para explicarle que haría una conferencia para decir que me iba de Boca", puntualizó "El Apache".

Casi con lágrimas en los ojos, Tevez aseguró: "Dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno, a mi viejo. Tenía ocho años cuando empecé y el que me venía a ver era él". "Cuando falleció me decía a mí mismo para qué más, para qué seguir. Me levanté y dije no juego más para nadie, fue la única vez que pensé en mi", señaló.

El anuncio de Tevez con Fantino sobre su idea de ser DT en el fútbol argentino.

Acerca de reconocer su intención de dirigir por primera vez, "Carlitos" remató: "Quiero ser técnico, siento que estoy para dirigir. Hace unos meses que me estoy preparando, estoy trabajando con "El Chapa" Retegui. Tenemos un proyecto juntos y sueño con dirigir a Boca, me está dando ese cosquilleo igual que cuando jugaba, por eso estoy seguro de lo que quiero hacer".