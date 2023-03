Sufre Demichelis: dos cracks de River no estarán ante Racing de Córdoba por la Copa Argentina

Martín Demichelis no contará con dos importantes jugadores de River para el duelo ante Racing de Córdoba por la Copa Argentina que se jugará en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Martín Demichelis no contará con dos importantes jugadores de River Plate para el duelo ante Racing de Córdoba por los 32avos de final de la Copa Argentina. El técnico del "Millonario" tiene en sus planes hacer varias modificaciones con respecto a los futbolistas que le ganaron con polémica a Lanús, pero sabe que tendrá que esperar un tiempo más para tener a disposición a los que no se recuperaron de sus lesiones. Por este motivo, el DT no los incluyó en la lista de convocados.

Las posibles presencias de Emanuel Mammana y Matías Suárez quedaron completamente descartadas horas antes de viajar a Santiago del Estero para el cruce ante la "Academia". Si se estipulaba que tanto el defensor como el delantero regresarían a la nómina, el entrenador tomó la decisión de no tenerlos en cuenta ya que no están en óptimas condiciones. Todo indica que recién el próximo domingo 12 de marzo ante Godoy Cruz tendrían chances de volver.

Las lesiones que afectan a Emanuel Mammana y Matías Suárez en River

El zaguero es baja desde antes de la segunda fecha de la Liga Profesional cuando River perdió ante Belgrano. Una dolencia en el isquiotibial derecho marginó al central de dicho cotejo y le impidió estar por varias semanas. En el caso del atacante, todavía no debutó en un torneo oficial durante el ciclo de Martín Demichelis a raíz de las lesiones sufridas en la rodilla derecha. Si bien tuvo una operación reciente, nuevamente recayó y está inactivo desde noviembre, cuando sumó sus últimos minutos ante Unión La Calera de Chile, en el primer amistoso con "Micho" al frente.

Para el encuentro ante Racing de Córdoba, el estratega optaría por la rotación y cambiaría casi todo el equipo. De esta manera, con una formación completamente diferente a la que se impuso ante el "Granate" en la Fortaleza, River saltaría al verde césped con: Franco Armani o Ezequiel Centurión; Jonathan Herrera, Paulo Díaz, Jonathan Maidana, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Palavecino, Santiago Simón; Pablo Solari, Miguel Borja, Lucas Beltrán.

River Plate vs. Racing de Córdoba por la Copa Argentina: hora, TV y cómo verlo online

El partido entre River Plate y Racing de Córdoba por los 32avos de final de la Copa Argentina en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero con el arbitraje de Sebastián Zunino comenzará a las 21:10 de este miércoles 8 de marzo y será transmitido por TyC Sports. En tanto, el streaming online se podrá ver desde una computadora o desde cualquier dispositivo móvil mediante la aplicación de la mencionada plataforma.

Cómo está el historial entre River y Racing de Córdoba

A lo largo de la historia, la "Academia" y el "Millonario" se enfrentaron en 16 oportunidades. El que más ganó fue el elenco de Núñez con 10 triunfos, mientras que los de Córdoba suman sólo 4 y empataron 2 veces. La cuarta vez que Racing consiguió una victoria ante River fue en octubre de 1986 y el 8 de abril de 1990 se vieron las caras por última vez en el Estadio Monumental, en donde los de Núñez ganaron 1 a 0 con gol de Enrique Corti.