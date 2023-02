Sorpresa en River: la determinación de Passarella tras la invitación al Monumental

Daniel Passarella tomó una contundente decisión con respecto al homenaje que River le hará a los campeones del mundo el próximo domingo 12 de febrero en el Estadio Monumental.

Daniel Passarella tomó una contundente decisión con respecto a la invitación de River para el homenaje del próximo domingo 12 de febrero en el Estadio Monumental. El "Millonario" reconocerá a los distintos futbolistas que pasaron por la institución y levantaron la Copa del Mundo, y el "Káiser" recibió la invitación para asistir. Cabe destacar, que es el único argentino de la historia que ganó dos mundiales, por lo que sin duda es alguien más que importante.

Sin embargo, la noticia de que el ex presidente del "Millonario" asistiría al evento previo al partido por la tercera fecha de la Liga Profesional ante Argentinos Juniors generó mucha controversia. Su gestión al frente del club no fue la mejor y muchos hinchas no estaban conformes con la idea de que presencie este momento que se desarrollará en Núñez. Ante esta incómoda situación, Passarella definió qué es lo que hará y sorprendió a todos.

Finalmente, quien fue el mandamás de River entre 2010 y 2013, pisará nuevamente el verde césped del Monumental para recibir el mencionado reconocimiento como campeón mundial. Luego de dialogarlo con la dirigencia de la "Banda", el ex defensor no dejará pasar esta oportunidad y se reencontrará con miles de fanáticos. Claro que, habrá muchos que lo ovacionarán por su logro como futbolista, como también otros que no lo harán por su etapa como dirigente.

Los que también presenciarán este homenaje son Pablo César Aimar y Roberto Ayala (por su consagración en Qatar 2022 siendo parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni), Norberto "Beto" Alonso, Ubaldo Matildo "Pato" Fillol como representantes del Mundial Argentina 1978 (a ellos se sumará la hija de Leopoldo Jacinto Luque), y tanto Oscar Ruggeri como el "Negro" Héctor Enrique serán los representantes del campeón de México 1986.

Le bajaron el pulgar: la negativa que afecta los planes de Demichelis en River

Durante estos últimos días en River Plate hubo una noticia que rompió el equilibrio dentro del conjunto Millonario. La dura lesión de Bruno Zuculini, desde ya, prendió las alarmas de Martín Demichelis, el técnico del club que, rápidamente, pidió un nuevo jugador para tratar de mantener su plantel en el mejor nivel. Ante la salida de Peña Biafore, el hueco que deja Zuculini es muy grande, pero recibió una mala noticia.

Con respecto a la posibilidad de sumar un nuevo integrante, Jorge Brito, presidente de River disparó: "Es un tema que lo hemos charlado en las últimas horas, consideramos que a la gran base del plantel que tenemos, sumadas las incorporaciones, tenemos con qué seguir compitiendo". En ese sentido añadió: "Sabiendo que la evolución de Matías (Kranevitter) viene bien y que otros lesionados también. Eso nos hace creer que tenemos con qué competir".