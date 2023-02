Le bajaron el pulgar: la negativa que afecta los planes de Demichelis en River

Lo confirmó el presidente de River y tiene que ver con el armado del equipo. La búsqueda quedó trunca y será para el futuro del conjunto.

Durante estos últimos días en River Plate hubo una noticia que rompió el equilibrio dentro del conjunto Millonario. La dura lesión de Bruno Zuculini, desde ya, prendió las alarmas de Martín Demichelis, el técnico del club que, rápidamente, pidió un nuevo jugador para tratar de mantener su plantel en el mejor nivel. Ante la salida de Peña Biafore, el hueco que deja Zuculini es muy grande, pero recibió una mala noticia.

Una de las posibilidades era que River Plate aceptara la compra de un nuevo futbolista para reemplazar al mediocampista pero todo se complicó en las últimas horas cuando el propio presidente de la institución le dio una muy mala noticia. Brito fue tajante con la respuesta y eso afecta directamente a los intereses de Martín Demichelis que no solo perdió a Zuculini si no también se quedó sin Matías Kranevitter y sin Peña Biafore.

Con respecto a la posibilidad de sumar un nuevo integrante, el presidente de River disparó: "Es un tema que lo hemos charlado en las últimas horas, consideramos que a la gran base del plantel que tenemos, sumadas las incorporaciones, tenemos con qué seguir compitiendo". En ese sentido añadió: "Sabiendo que la evolución de Matías (Kranevitter) viene bien y que otros lesionados también. Eso nos hace creer que tenemos con qué competir".

Por otro lado, ya al hablar de los otros refuerzos, en una conferencia de prensa de presentación, Martín Demichelis lanzó un fuerte comentario para recibir a los nuevos jugadores del club. Mientras estaban Salomon Rondón, Nacho Fernández, Enzo Díaz y justamente Kranevitter, el entrenador lanzó: "Es una bendición que estén los cuatro acá, fueron bienvenidos, hay una gran armonía. Hay un legado que dejaron los Cavenaghi, los Ponzio y tantísimos ex jugadores que han sido líderes. Les deseo muchísima salud y muchísimo éxito".

Posteriormente se manifestaron los flamantes refuerzos, y el delantero de Venezuela Rondón destacó porque eligió arribar al club de Núñez: "Había ofertas, pero por ahí no me llamaban mucho la atención. Decidí River por el esfuerzo que hizo la directiva, hablé con Martín (Demichelis) y me comunicó sus necesidades. Tenía ganas de competir y de vivir el fútbol sudamericano".