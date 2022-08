¿Se va? Una estrella de Boca recibió una oferta millonaria y preocupa a Riquelme

Boca Juniors recibió una millonaria oferta por una de las jóvenes estrellas del plantel y preocupa a Juan Román Riquelme y compañía.

Boca Juniors recibió una millonaria oferta por una de las jóvenes estrellas del plantel. Si bien el jugador no tiene tantos partidos, en los que jugó tuvo un muy buen desempeño y llamó la atención en el fútbol argentino. Por este motivo, un equipo de Europa puso sus ojos en él para contratarlo y propuso un interesante número que Juan Román Riquelme tendrá que analizar con el resto de sus compañeros del Consejo.

Se trata del delantero Luis Vázquez, quien con sólo 21 años se ganó de a poco un lugar entre los convocados por los técnicos y hasta a veces ser titular ante la ausencia de otros atacantes, como es el caso de Darío Benedetto por lesión. Si bien el club que trató de llegar a un acuerdo fue el Brujas de Bélgica, otra institución del mismo país se puso firme y está muy cerca de concretar su arribo.

La oferta que llegó por Vázquez es de 10 millones de euros y el Genk de Bélgica avanzó para contar con los servicios del hombre de Recreo, provincia de Santa Fe. Según trascendió, a lo largo del mes de agosto se resolverá su situación y crece la posibilidad de que sellen el vínculo. Claro que, todo dependerá del propio futbolista y de la dirigencia del "Xeneize" para que finalmente esto se lleve a cabo.

Luis Vázquez debutó en Boca en diciembre del 2020 en un partido correspondiente a la Copa Diego Armando Maradona ante Huracán y fue el único encuentro que disputó aquel año. Ya en 2021 tuvo más rodaje y en agosto convirtió su primer gol con la camiseta "Azul y Oro". En total suma 62 cotejos disputados en los que marcó 12 tantos y brindó 4 asistencias.

Edinson Cavani está a un paso de llegar a Boca Juniors

Edinson Cavani está cada vez más cerca de Boca Juniors y hay muchas posibilidades de que vista la camiseta del "Xeneize" en las próximas semanas. El delantero uruguayo demostró su interés en reiteradas ocasiones y desde el club no pierden las esperanzas. De hecho, a pocos días de que cierre el libro de pases trascendió que el atacante analiza esta inmejorable chance de llegar al fútbol argentino para lucir la "Azul y Oro".

"La posibilidad de Cavani empieza a tomar forma para Boca. El delantero evalúa teniendo en cuenta que sabe que el mercado argentino se termina en breve. No cristaliza su chance con Villarreal aún más allá de que hay conversaciones. No tiene ganas de ir a Alemania ni a ningún destino en el que no la pase bien afuera de la cancha y además tiene ganas de jugar en Boca", sostuvo el periodista Diego Muñoz en ESPN F12.