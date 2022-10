Se fue al descenso con River y se lamentó por el partido con Belgrano: "Un gol más"

Un jugador que se fue a la B con River Plate rompió el silencio y se lamentó por el recordado partido con Belgrano en el Estadio Monumental en el que el "Millonario" no pudo mantener la categoría.

Un jugador que descendió con River Plate en el año 2011 recordó y lamentó lo que fue el partido contra Belgrano de Córdoba en el Monumental. Aquel cruce, disputado el 26 de junio de aquel año, culminó 1 a 1 y el "Millonario" no logró revertir el resultado de la ida, que vio ganador al "Pirata" por 2 a 0. El futbolista no dudó en contar lo que siente con respecto a ese compromiso que se les escapó en Núñez.

Se trata de Mariano Pavone, quien actualmente se desempeña en Quilmes y brindó una entrevista para TNT Sports, en la que reveló detalles de la tarde fatídica que vivió junto a sus compañeros de equipo. Además, el delantero del "Cervecero" aseguró que se quedó con ganas de seguir en la "Banda" pero no tuvo posibilidades. Sobre esto último, el atacante apuntó contra los dirigentes y no se guardó nada.

"Todo se resume en la última imagen que es el penal. Más allá de que si lo convertía faltaban 20 minutos, había que hacer un gol más", contó Pavone con respecto a una situación puntual de dicho cotejo. Es que Belgrano llegó al empate con gol de Guillermo Farré, complicó las acciones y el experimentado jugador malogró un tiro por la pena máxima que hubiese sido fundamental.

Por otro lado, sostuvo: "Hice el gol a los 5 minutos, me quedaban 85 y nos empataron. En ese momento me toca que me atajen el penal. Me hubiera gustado tener revancha en River. Matías Almeyda quería que siga en el club, pero los dirigentes nunca me llamaron". Con esto último, Pavone lanzó un palito para los directivos del "Millo", liderados entonces por Daniel Passarella.

