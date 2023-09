San Lorenzo: Insúa sonríe por la vuelta de un jugador clave días antes del clásico

Rubén Darío Insúa contará nuevamente con un jugador clave de San Lorenzo y lo tendrá a disposición días antes del clásico contra Huracán por la Copa de la Liga Profesional.

Rubén Darío Insúa es un exjugador del fútbol argentino que actualmente se desempeña como director técnico del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. En la previa de un nuevo compromiso correspondiente a la Copa de la Liga Profesional, el "Gallego" recibió una excelente noticia sobre un jugador clave de su plantel poco antes del clásico ante Huracán. Dicho cruce tendrá lugar el próximo sábado 30 de septiembre en el Nuevo Gasómetro a partir de las 16:00.

Sin embargo, antes de este cotejo, los de Boedo visitarán a Tigre en Victoria por la sexta fecha del torneo continental en otro duelo importante para llegar de la mejor manera al partido contra el "Globo". El experimentado estratega del "Ciclón" tendrá la posibilidad de incluir en la formación titular a un futbolista que vio la tarjeta roja contra Racing y que volvería tras la sanción. Claro que, la decisión de incluirlo o no desde el comienzo dependerá pura y exclusivamente del entrenador.

El hombre que retornaría al 11 de San Lorenzo para medirse ante Tigre es nada más y nada menos que el colombiano Rafael Pérez. El defensor se retiró expulsado a los 43 minutos de la primera mitad contra la "Academia" luego de una fuerte infracción a Juan Ignacio Nardoni y se perdió el compromiso contra Estudiantes de La Plata días después. Luego de cumplir una fecha de suspensión, el central está a disposición del DT y reemplazaría a quien jugó por él contra el "Pincha", Carlos "Roca" Sánchez.

Otra buena noticia para Insúa es que Fabricio Formiliano se entrena con normalidad y a la par del grupo, por lo que sueña con ganarse un lugar entre los titulares. Al exhombre del Necaxa de México se sumó Gastón Campi, quien atravesó una molestia muscular y se perfila para jugar tanto contra el "Matador" de Victoria como también ante Huracán. Cabe destacar, que los comandados por el "Gallego" acumulan 7 puntos en la tabla de posiciones y están a cuatro de Racing, el único líder de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

Ganó la Libertadores con San Lorenzo y lanzó un palazo para los hinchas de Boca

Quien habló de aquel tanto que significó la victoria del "Ciclón" en cancha del "Xeneize" fue nada más y nada menos que Mauro Matos, quien además gritó campeón de la Supercopa Argentina esa misma temporada. Con 41 años y lejos del fútbol, el exatacante de All Boys, Newell's y Atlético Tucumán se refirió al tanto convertido en el primer minuto de descuento que sirvió para sumar tres puntos en el torneo doméstico. Por supuesto, los simpatizantes locales no lo disfrutaron para nada y el exdelantero no se los dejó pasar.

"No sé si es porque era tiempo de descuento, pero no alcanzó a entrar la pelota en el arco y se hizo un silencio terrible en la cancha de Boca", sentenció Matos con respecto a aquel tanto que significó la victoria para los de Boedo. Claro que, el exjugador no se quedó con eso y fue por más en diálogo con el ciclo Línea de 3, que se emite vía YouTube: "No me había pasado nunca. Me llamó mucho la atención, miraba para las plateas y la gente se levantaba e iba caminando. Esas cosas no se olvidan".