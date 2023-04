Salió campeón con Boca, se fue y está arrepentido: "Extraño hasta ser suplente"

Un exfutbolista que salió campeón con la camiseta de Boca Juniors reveló sus deseos de volver al club y lanzó una particular frase acerca de un posible regreso.

Un jugador que salió campeón con Boca Juniors sueña con volver al elenco "Xeneize" en un futuro no muy lejano. Si bien se desempeña en un importante equipo de Europa, el futbolista no pierde la ilusión de regresar a la institución en la que ganó varias copas y lo dejó bien en claro en una entrevista que brindó días atrás. Para colmo, no se siente del todo cómodo en donde está y le envió un mensaje directo al Consejo de Fútbol que comanda Juan Román Riquelme.

Se trata de Lisandro Magallán, defensor que actualmente juega en el Elche de España, pero que pertenece al Ajax de Países Bajos. En una nota con el ciclo radial Boca de Selección, el central no ocultó su deseo de vestir nuevamente la "Azul y Oro", pero dejó una llamativa frase con respecto a su presente. Y es que, aunque no sea titular, el objetivo igualmente está en su mente.

El jugador que se encuentra a préstamo en el elenco de la Liga de España expresó sus ganas de volver al club en el que ganó cuatro títulos: "Extraño mucho el mundo Boca. Jugar los domingos y por Copa Libertadores. Extraño jugar y hasta ser suplente. Extraño ser jugador de Boca. Mi sueño es terminar volviendo. Por todo lo que viví, me gustaría mucho volver al club. Mi idea es volver a la Argentina. Extraño todo”.

Magallán, que quedará con el pase en su poder a partir del próximo 31 de junio debido a que el Ajax no le extenderá el contrato, comentó las semejanzas entre el "Xeneize" y el equipo de Ámsterdam: "Boca es el equipo más grande del país. En Holanda si ganábamos 1-0, pero no jugábamos bien, no alcanzaba. La exigencia es similar”. Por otro lado, el zaguero dio su opinión sobre el proyecto que inició Juan Román Riquelme con las inferiores de La Ribera y que se ven reflejados en la Primera: "Que haya tantos juveniles en la Primera habla muy bien del laburo que no se ve”.

