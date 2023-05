Sacachispas se burló de Liberman por el papelón con la heladería: "Nos encantó"

Sacachispas, reconocido club del fútbol argentino, se burló de Martín Liberman luego del papelón con la heladería que no le aceptó un canje.

El club Sacachispas se burló de Martín Liberman en las redes sociales luego del papelón que protagonizó el periodista con una heladería. La famosa institución del fútbol argentino que se desempeña en la Primera B Metropolitana fue nuevamente fiel a su estilo y no dejó pasar la polémica que inundó las redes sociales por el insólito pedido del conductor y la respuesta del comercio. Por supuesto, miles de usuarios aprovecharon la ocasión para también atacar al "Colo".

"No sean como Martin Liberman, que miente y cuando te negás a regalarle el helado te escracha", lanzó la heladería en su cuenta oficial de Twitter luego de los dichos de Liberman contra ellos. "Si pedís helado es muy probable que te venga el pote así. Sinvergüenzas llenen el pote, no estafen a la gente", escribió el animador minutos antes y luego de que le nieguen la posibilidad del canje. El "Lila" no perdonó y se metió en el juego con otra reconocida marca.

"Hola @GridoHelados nos gustaría proponerles un canje con continuidad. Nos encantó vuestro helado", escribieron en la cuenta de Twitter del conjunto de Villa Soldati. La publicación superó rápidamente los 4.000 likes y muchos usuarios también retwittearon la "gastada" al famoso periodista que utilizó las mismas palabras a la hora de dirigirse a Lado Bueno para sumarlos como sponsor.

Fuera de las cargadas, con las que algunas veces apuntaron contra Mauricio Macri y hace poco a Javier Milei, también es importante lo que sucede dentro del campo de juego. El elenco que marcha séptimo en la tercera división del fútbol argentino suma 20 unidades -producto de 5 victorias, 5 empates, 3 derrotas- y se encuentra a cinco puntos del líder, Comunicaciones. Luego de empatar sin goles ante Los Andes en condición de local, visitarán a Argentino de Quilmes por la fecha 15 de la B Metro el próximo sábado 20 de mayo desde las 14:00.

Martín Liberman se sacó con un jugador de River

Martín Liberman se sacó con un jugador de River y lo liquidó públicamente, en pleno partido frente a Talleres en Córdoba. Al mismo tiempo en el que el equipo de Martín Demichelis perdía por 2-1, el periodista deportivo de Star+ fulminó a uno de los futbolistas del "Millonario" por una actitud puntual en el encuentro. El protagonista es nada menos que Matías Suárez, quien tras el descuento a diez minutos del final les hizo un gesto desubicado a los hinchas locales.

Si bien el reglamento indica que el atacante debió haber recibido la tarjeta amarilla por parte del árbitro Nicolás Ramírez por provocar a los hinchas del "Tallarín", el juez principal no lo hizo y desató la bronca de Liberman. Mediante su cuenta oficial de Twitter, el conductor disparó inicialmente: "¿A Matías Suárez no lo amonestan por insultar al público? ¿Tiene coronita?".