Ruggeri explotó contra Vignolo por defender a Riquelme: "Ahora ni lo nombran"

El "Cabezón" explotó contra el Pollo Vignolo por Juan Román Riquelme y le recordó que "antes lo nombraban siempre". Tras la victoria de River, el nombre del exenganche no apareció.

El último domingo River venció a Boca en el superclásico y las esquirlas que dejó el partido no tardaron en aparecer. Desde críticas y algunos jugadores en la mira hasta algunos comentarios de deportistas y periodistas. Una de las más llamativas fue la de Oscar Ruggeri quien explotó contra Sebastián "Pollo" Vignolo porque el conductor quiso defender a Juan Román Riquelme.

En los últimos partidos, uno de los comentarios más comunes que se repitió tras los superclásicos en los que -por penales- Boca le ganó a River fue que Juan Román Riquelme le había tomado la mano a Marcelo Gallardo. Sin embargo, esta vez, Ruggeri captó algo distinto en estos últimos análisis y descargó toda su ironía contra Vignolo: "Ahora es 'Battaglia'. Si ganaba, era 'Riquelme le sigue ganando a Gallardo'. Ahora no es más 'Gallardo contra Riquelme', ahora es 'Battaglia'. Russo lo eliminó y decían 'Contra Riquelme no pueden'. Ahora a Riquelme ni lo mencionan".

Enojado, Ruggeri recordó que tras los encuentros anteriores, Riquelme era uno de los dirigentes "más reconocido" por el periodismo ya que era tenido en cuenta como la persona clave por la cual Boca había roto el dominio de Marcel Gallardo. Incluso, Rolando Schiavi, que estaba en el mismo panel, le dio la razón al ex defensor en el Mundial 86.

Sebastián Domínguez ninguneó el triunfo de River ante Boca: "Es un partido más"

El debate por el Superclásico disputado el domingo en el Estadio Monumental está cada vez más caliente. En el programa del "Pollo" Vignolo, ESPN F90, analizaron nuevamente el triunfo de River Plate y cómo afectó al entorno de Sebastián Battaglia en Boca. La charla subió de tono cuando Sebastián Domínguez ninguneó la victoria del "Millonario" con respecto a otros partidos entre ambos clubes.

"No qiero que me salten a la yugular. Creo que dentro del proceso de Battaglia como entrenador es un partido más que va dentro del aprendizaje que tiene que tener. No me parece que la historia entre en este partido. No me parece que el hincha de Boca tome como un mojón este partido o el de River diga '¿Se acuerdan de ese partido que lo echaron a Rojo?' no creo que sea así" afirmó en un principio.

El primero en contestarle fue Marcelo "Cholo" Sottile nombrando distintos puntos del partido que le parecieron importantes: "Volvió el público, Ponzio, la expulsión, entrenador nuevo. ¿Crees en serio que no se van a acordar?". Sobre esto Daniel Arcucci defendió a Domínguez y aseguró: "No está diciendo eso, dice que no va a ser algo que a Battaglia le cambie el curso".