Rodrigo Rey y el trasfondo del gesto a los hinchas de Estudiantes: "Discapacidad mía"

El arquero de Gimnasia reveló que reaccionó contra los fanáticos del "Pincha" que lo cargaron por una situación personal.

El clásico de La Plata que terminó 1 a 1 entre Estudiantes y Gimnasia, por la primera fecha de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino, dejó una polémica en el final entre Rodrigo Rey y algunos hinchas del "Pincha". Apenas terminado el juego en el estadio del "León", el arquero de la visita se tocó el escudo del "Lobo" varias veces y provocó a los simpatizantes del local, saludándolos irónicamente.

Luego de la amonestación que recibió el ex River y del escándalo desatado en el campo de juego con los futbolistas de ambos equipos, el portero de 31 años reveló ante los medios el trasfondo de la historia que lo llevó a reaccionar tras el cierre del encuentro en el estadio Uno. Y señaló que tuvo que ver con un tema personal.

El descargo de Rodrigo Rey tras la polémica en Estudiantes vs. Gimnasia: "Dificultad desde chico"

Una vez consumado el 1-1 en el clásico de La Plata, el arquero del "Lobo" tomó contacto con los medios de comunicación en las afueras del estadio. Su testimonio fue publicado por Paso a Paso, el programa de TyC Sports, y resultó realmente contundente acerca de los motivos que desencadenaron los hechos después del cotejo.

Consultado por la mencionada cuestión, Rey contestó que reaccionó de esa manera porque muchos fanáticos del "Pincha" lo cargaron por un problema en el habla que lleva desde pequeño. “Lo que se vio. El maltrato de la gente, la maldad de tirar cosas todo el tiempo, de meterse con una dificultad que tengo desde chico... Son cosas que no van, que no le suman a nuestro fútbol. Que te puteen, sí, pero hay cosas que no van”, se quejó el ex Godoy Cruz.

Con relación a las fuertes discusiones con los jugadores de Estudiantes, el guardavalla remarcó: “Yo fui a buscar mi agua e irme, no le hice nada a nadie. Si eso provoca que se genere el lío que se generó, no está bueno que pase". No obstante, el protagonista aclaró que todo quedó en la cancha y que "gracias a Dios no pasó nada”.

La palabra de Rodrigo Rey en Paso a Paso que hizo ruido en el fútbol argentino.

En ese sentido, Rey resaltó qué le decían los futbolistas adversarios: “Ellos me recriminaban por qué saludé a la gente, y no les podía explicar esto. Después lo charlé con Mariano Andújar y entendió". "Quedó ahí. No pasa por ´calmarnos´, le expliqué a él lo que pasó", insistió el arquero.

Para cerrar el tema, el ex Newell´s expresó: "La gente se metió con una discapacidad mía y eso me dio bronca. Es una situación que a mí no me gusta que pase, que se arme ese lío, y no está bueno que se hagan esas cosas con maldad para hacer daño en nuestro fútbol”.