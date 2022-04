Revelaron la reacción de Carlos Bilardo al enterarse de la muerte de Diego Maradona

Lo contó su hermano, Jorge, y contó que fue una idea de los médicos que cuidaban a Carlos Salvador.

Uno de las situaciones más dolorosas para todos los hinchas argentinos luego de la muerte de Diego Armando Maradona era la que ocurría con el desconocimiento de Carlos Bilardo sobre el fallecimiento del diez. Hace unos meses se supo que, finalmente, le terminaron diciendo la verdad sobre lo que ocurrió el 25 de noviembre de 2020.

En una entrevista, el hermano de Carlos Bilardo, Jorge, reveló que le dijeron la verdad al entrenador que fue campeón del Mundo de México 1986 y dio detalles de la reacción del Narigón. "Los doctores le dijeron a Carlos que Diego murió de un paro cardíaco", sostuvo y, de esta forma, reveló la situación. Además, indicó: "Se le dijo la verdad, el veía banderas de Diego y preguntaba. Los doctores le dijeron y su reacción fue como si estuviese esperando la noticia".

En charla con Super Deportivo Radio, Jorge Bilardo ratificó que el propio Carlos Salvador sospechaba de la situación. "Ya se había avivado porque veía en cada cancha las banderas... ‘¿Qué pasa con el Diez?’", había sostenido. Por otro lado, reveló que, en principio, la idea de no contarle nada había surgido desde su propio equipo médico. Sin embargo, el propio Bilardo se dio cuenta también de lo que ocurría. "Se le dijo y chau... así de pasada y seguimos la conversación". En este punto, el hermano del campeón del mundo se puso contento porque "lo importante es que se le dijo la verdad, no se le mintió. Con el tiempo se le fue diciendo y ya está, ya pasó". En este sentido añadió que Bilardo reaccionó como "si nada, quedó quieto. Y tranquilo, como ya esperándolo".

El momento en el que se enteró

"Carlos Bilardo está viendo la serie de HBO Max. Toma mate junto a sus familiares más íntimos. En su casa, enfermo, bajo atención permanente. La serie llega al cuarto y último capítulo. El más íntimo. En su momento, la pantalla dice: '25 de noviembre de 2020. Muere Diego Armando Maradona'. Rodeado de micrófonos, habla el fiscal de San Isidro, John Broyard: 'Nosotros podemos informar lamentablemente y con un tremendo dolor que atraviesa el país y a todo el mundo el fallecimiento de Diego Armando Maradona", escribió el periodista Ezequiel Fernández Moores en el portal Cenital.

Y agregó: "Sus palabras, además, aparecen subtituladas en la pantalla, imposible no verlo. La imagen muestra a continuación a Claudia Villafañe. 'Puede ser que se dé cuenta', dice la exesposa de Diego. 'Porque Carlos es demasiado vivo para no darse cuenta'. Bilardo, es cierto, fue siempre demasiado vivo. Ya no. Sufre desde 2017 una enfermedad neurodegenerativa. Un deterioro cognitivo progresivo. Bilardo ve la pantalla que cuenta la muerte de Diego y no dice nada. Simplemente junta las manos", contó el periodista.