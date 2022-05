Reunión de urgencia en Boca por la denuncia que recibió Sebastián Villa

El Consejo de Fútbol dirigido por Juan Román Riquelme y demás dirigentes de Boca se reunirán para definir la situación de Sebastián Villa por la denuncia recibida este viernes 13 de mayo.

Dos sectores de la dirigencia de Boca Juniors se reunirán este viernes 13 de mayo debido a la denuncia que recibió Sebastián Villa. El Consejo de Fútbol que comanda Juan Román Riquelme y el Departamento de Género del club definirán si el delantero estará en el partido contra Racing por la semifinal de la Copa de la Liga Profesional.

Es la segunda vez que el futbolista colombiano se ve involucrado en un hecho de este tipo. En abril del 2020 lo acusaron por violencia de género y nada cambió, ya que no dejó de jugar. Actualmente es una de las figuras del equipo que dirige Sebastián Battaglia y ante lo ocurrido con la denuncia por violación e intento de homicidio se desconoce si continuará en la institución.

El encuentro con Racing por la semifinal de la Copa de la Liga Profesional se llevará a cabo este sábado 14 de mayo desde las 17:00 en cancha de Lanús. Y aunque el entrenador "Xeneize" tenía todo preparado para este duelo, el problema reciente con Sebastián Villa le cambió todos los planes. Si bien la única duda del DT pasaba por la presencia de Eduardo Salvio o Juan Ramírez en el mediocampo, Battaglia tiene otra cuestión por la cual preocuparse.

Con estas incógnitas en el 11 titular, los jugadores de Boca Juniors que enfrentarían a la "Academia" en cancha de Lanús serían: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Oscar Romero, Guillermo Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez o Eduardo Salvio; Sebastián Villa o Luis Vázquez y Darío Benedetto.

Las declaraciones de la denunciante

Rocío, la denunciante de Sebastián Villa expresó: "Él me estaba acariciando en la cara, cuando de repente se pone violento, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nunca, me pega una cachetada y me dice '¿Te gustaron mis compañeros?'. En ese momento me pongo realmente mal y comienzo a llorar y le digo 'Para Sebastián ¿Qué haces?'. Entonces frena y yo le digo 'me quiero ir', sin saber si esa violencia se iba a agravar por mi intención de huir. Me responde 'cálmese, pare con la bobada, no se enoje'. Y a partir de ahí creí que se iba a calmar por lo que seguimos acostados".

Por otro lado agregó: "Sebastián viene, se para frente a m, me agarra de nuevo fuerte de la mandíbula, me agarra de los pelos, y comienza a levantarme, el termina sentado en la cama y yo semi parada, teniendo en cuenta que al querer irme, el logró agarrarme una pierna, apretando muy fuerte por sobre el pantalón. Él parecía estar disfrutando la situación, jugaba con la intensidad de su fuerza, mientras me decía que deje la bobada y que no me vaya. Él se bajó su bóxer un poco y comenzó a penetrarme con su miembro de forma violenta: mientras yo intentaba liberarme agitando desesperadamente los brazos y tirándole manotazos al cuerpo".