Racing se distrajo y empató con Arsenal en el Cilindro

Racing Club empató 1-1 ante Arsenal de Sarandí en el Cilindro por la 9ª fecha de la Liga Profesional y se alejó del único puntero, Atlètico Tucumán. El gol del local lo marcó Gonzlo Piovi con un remate desde afuera del área en el primer tiempo, mientras que el empate del "Arse" lo anotó Facundo Kruspzky en la segunda parte. En el próximo encuentro, el equipo de avellaneda visitará a Central Córdoba en Santiago del Estero.

La "Academia", que llegaba luego de empatar en Rosario ante Newells Old Boys, comenzó el partido manejando la pelota y creó situaciones muy peligrosas en los primeros 20 minutos: con dos cabezazos de Enzo Copetti y un remate que impactó en el palo de Gabriel Hauche. De tanto insistir, la apertura del marcador iba a llegar a los 35 minutos. Luego de un centro desde la derecha de Leonel Miranda, la jugada se ensució tras varios rebotes que derivaron en Piovi. El exjugador de Gimnasia de La Plata no lo dudó y sacó un zurdazo que se clavó en el primer palo, ante un Alejandro Medina que no pudo hacer nada.

Sin embargo, Arsenal, que hasta ese momento no había inquietado al portero Gastón Gómez, llegó al empate en el minuto 37. Tras una buena jugada colectivo desde el sector derecho, Sebastián Lomónaco metió un certero centro que encontró a Kruspzky. El talentoso volante se estiró y punteó la pelota dentro del área chica antes de que la manoteara "Chila" Gómez. Se fueron al descanso en empate con el local habiendo merecido una diferencia mayor.

Ya en el complemento, el equipo dirigido por Fernando Gago fue con todo en busca de la victoria y para eso ingresaron los colombianos Johan Carbonero, Edwin Cardona y Carlos Alcaraz. Si bien tuvo la posesión de manera abrumadora y Carbonero inquietó al sector derecho del equipo de Sarandí, no contó con la misma profundidad que en la primera parte y le costó llegar con claridad.

En la última presentación, Racing empató sin goles ante la "Lepra" en su visita al estadio Coloso Marcelo Bielsa. Para recibir a Arsenal, el entrenador Fernando Gago no podrá contar con el defensor Leonardo Sigali por una molestia muscular que lo obligó a retirarse de la cancha ante Newell's a los 19 minutos de la primera etapa y dejarle su lugar al debutante Jonathan Galván.

A Sigali le realizarán los correspondientes estudios médicos para conocer el grado de la lesión sufrida en una de sus piernas. El futbolista que se ubicará en la zaga central de la defensa será nuevamente Galván, al lado de Emiliano Insúa. Otro de los cambios podría darse también en la zona defensiva, más precisamente sobre el lateral izquierdo, por lo que Eugenio Mena saldría para que entre Gonzalo Piovi. En la otra banda se mantendrá Facundo Mura.

Arsenal, por su parte, se encuentra en el 13er. lugar con 12 puntos, a cinco de los punteros, y en la fecha pasada igualó 1-1 ante Platense en condición de local. El entrenador Leonardo Madelón realizará una sola modificación respecto del equipo que empató ante el "Calamar": Ignacio Gariglio ingresará en reemplazo del lesionado Joaquín Pombo para ocupar un lugar en la zaga central de la defensa al lado de Gonzalo Goñi.

Con este empate, el historial entre Racing y Arsenal registra un total de 30 enfrentamientos con 13 triunfos para la "Academia", siete para los del "Viaducto" y once empates.