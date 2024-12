Juanfer Quintero les dijo a River y Racing lo que no querían escuchar

Mientras de la mano de Marcelo Gallardo, River Plate esperaba la vuelta de Juanfer Quintero, el propio futbolista se encargó de confirmar lo que en el "Millonario" no querían escuchar, pero tampoco en Racing Club. El crack colombiano se refirió a su futuro en el fútbol en una reciente entrevista en la que lanzó un mensaje que impactó de lleno en ambos equipos. Por supuesto, sus palabras rápidamente trascendieron por lo que significa en dichos clubes.

El campeón de la Copa Libertadores 2018 y la Sudamericana 2024 rompió el silencio en diálogo con Radio La Red (AM 910) y habló no sólo de su presente, sino también de lo que se viene. Lo cierto es que no volverá a jugar a nuestro país al menos por ahora debido a cuestiones personales que lo obligarán a quedarse en su país de origen. De esta manera, descartó completamente su regreso a Núñez, pero también a Avellaneda más allá de que aún tiene contrato vigente hasta diciembre del 2025.

"Mi preferencia es quedarme en Colombia por temas personales, cerca de mí familia. Muchos saben lo que pasé todo el año. Es una decisión familiar", esbozó en un principio Juanfer Quintero y dejó en claro su contundente determinación. A su vez, contó que ya se encargó de dar la noticia en ambos equipos: "Tuve la oportunidad de hablar con Sebastián Saja -hoy director deportivo de Racing- y con Marcelo (Gallardo), por la relación que tengo con ellos sé que lo entendieron. Les dije que tenía una situación particular con mí familia y quería hacer el esfuerzo. Estuvo clara mí decisión".

Por otro lado, el crack colombiano aseguró que aún no recibió el llamado del presidente Diego Milito, pero sí sostuvo que "sabrá entender la situación porque fue futbolista". A su vez, le agradeció tanto a Víctor Blanco por gestar su llegada como también a sus compañeros y al propio Gustavo Costas, DT con el que ganó la Sudamericana 2024. De hecho, aún pertenece a la "Academia" y tiene contrato hasta diciembre del 2026, de lo cual también es consciente. Con respecto a su futuro, asoman América de Cali e Independiente Medellín, aunque aún no está confirmado lo que hará el jugador de 31 años.

Juanfer Quintero tampoco volverá a River Plate

¿Qué dijeron Saja y Costas sobre la continuidad de Juanfer Quintero en Racing?

Con relación al futuro de una de las estrellas del plantel, el director deportivo declaró: "Le transmití lo que significa para nosotros. Le manifesté nuestro sentimiento y escuché sus necesidades. Es considerado el mejor jugador de Sudamérica en 2024 y nos gustaría que le siga dando alegrías a la gente". Por su parte, el técnico puntualizó: "Hablé mucho con Juanfer. Son jugadores que a veces logran algo y capaz no quieren seguir... Hay que dejarlo que elija, como Roger que también hablé para pedirle que se quede. Ya los motivamos. Les hablé a todos. Sabemos que es difícil".

Los números de Juanfer Quintero en River

Partidos jugados : 97.

: 97. Goles : 19.

: 19. Asistencias : 16.

: 16. Títulos: Supercopa Argentina 2018; Copa Libertadores 2018 y Copa Argentina 2019.

Los números de Quintero en Racing