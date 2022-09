Quién es Martín Payero, el jugador de Boca que vinculan con Wanda Nara

Martín Payero, actual estrella de Boca Juniors, es foco de los rumores de romance con Wanda Nara luego de que se los vea juntos en una fiesta. Enterate quién es el joven futbolista del "Xeneize" y los clubes por los que pasó.

Martín Payero es uno de los jugadores actuales de Boca Juniors y se lo vincula fuertemente con Wanda Nara. Es que el hombre que viste la camiseta "Azul y Oro" compartió la misma fiesta con la esposa de Mauro Icardi en medio de su estadía en Argentina. La empresaria es parte del ciclo televisivo Quién es la Máscara, continúa con las grabaciones del programa que se emite por la pantalla de Telefé y, mientras tanto, aprovechó el momento para disfrutar el tiempo en Buenos Aires. El futbolista, casualmente, estuvo en el mismo lugar.

El joven atacante del "Xeneize" nació un 11 de septiembre de 1998 en Pascanas, provincia de Córdoba y debutó casi 20 años después en Primera División. Su presentación oficial fue en Banfield, tuvo un breve paso por Talleres (cedido) y volvió al "Taladro". En 2021, el Middlesbrough de la liga inglesa lo compró por ocho millones de dólares y en junio arribó a Boca Juniors a préstamo.

Un momento clave en la carrera del futbolista fue la lesión que sufrió jugando para el conjunto británico. La misma lo condicionó, tuvo muy poca continuidad y finalmente regresó a Argentina. Con escasos minutos a principio del 2022, volvió para tener ritmo y reinsertarse como jugador. Mientras tanto, el conjunto inglés quedó un escalón por debajo de la línea de los Playoffs por el tercer ascenso a la Premier League y el mediocampista resultó declarado prescindible en el mercado. Luego de dos semanas de negociaciones con Boca, llegaron a un acuerdo para que lo cedan por un año y medio sin cargo, con una opción de compra.

A lo largo de su carrera, Payero disputó un total de 87 partidos entre los cuatro equipos en los que jugó. El volante convirtió 4 goles y brindó 13 asistencias. Por el momento, en Boca Juniors, el futbolista vinculado a Wanda Nara sólo lleva 13 cotejos disputados y, si bien mostró un muy buen nivel, todavía no infló la red.

El paso de Martín Payero por la Selección Argentina Sub 20

Si bien no tuvo muchas presencias, el jugador del "Xeneize" vistió los colores de la "Albiceleste" en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. El elenco nacional quedó eliminado en la fase de grupos de dicho certamen y Martín Payero disputó los tres encuentros correspondientes ante España, Egipto y Australia. En dicha competencia, la Selección Argentina terminó en tercer lugar de la Zona C y no clasificó a la siguiente instancia.