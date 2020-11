El campeonato conseguido en marzo pasado, por la Superliga Argentina, llevó algo de tranquilidad al club de la Ribera. Desde Boca celebraron la vuelta de Juan Román Riquelme a la institución y la salida del macrismo después de tantos años, parecían ser todas buenas noticias pero en pocas horas, todo cambió. Ahora, la preocupación inundó a Miguel Ángel Russo porque Guillermo "Pol" Fernández no seguirá. "Por el momento, no seguirá en Boca, no vamos a firmar la renovación", dijo el padre del futbolista.

Recordemos que a "Pol", una de las principales figuras del equipo, se le terminaba el contrato con la institución en diciembre próximo. El futbolista llegó a préstamo a principios de año, con una opción de compra de 7 millones de dólares y hace varios meses no dudó en expresar sus deseos de seguir cuando finalizara el vínculo. De un día para el otro, todo cambió.

"Boca Juniors informa en relación al jugador Guillermo Fernández que, si bien el club tenía acordada con el Cruz Azul de México una opción de compra que vence el 31 de diciembre, en los últimos días el jugador comunicó que no quería continuar en la institución", expresó la dirigencia del Xeneize a través de un comunicado en sus redes sociales.

En la misma línea, el Consejo de Fútbol agregó: "Por tal motivo, ante la voluntad expresada por el jugador, Boca no hará un esfuerzo de compra tan grande, por lo que ha tomado la decisión de no hacer uso de la opción vigente. Aclarado esto, Boca le desea a Guillermo Fernández muchos éxitos en su etapa futura y le agradece y su aporte durante este 2020". Hasta el momento disputó 47 encuentros, marcó tres goles y consiguió dos títulos locales con la azul y oro.

¿Vuelve a jugar?

Más allá de la noticia, que generó muchas molestias puertas adentro y generó la publicación de un comunicado con un fuerte tono, se desconoce qué será del futuro de Pol Fernández en lo que queda de su contrato. El periodista Augusto César, de ESPN, dejó en claro que la decisión de Juan Román Riquelme y compañía es que no juegue más en la institución. Si bien tiene contrato hasta fin de año, "consideran que faltó a su palabra" y que a su vez "cometió un acto de ingratitud". Además, creen que tiene arreglado su contrato con un equipo europeo y por eso no renovó.