Problemas en Boca: Riquelme recibió una mala e inesperada noticia

Juan Román Riquelme recibió una mala noticia en la mañana de este miércoles 13 de abril que preocupó a todo Boca Juniors.

En la mañana de este miércoles 13 de abril, Juan Román Riquelme recibió una mala noticia que además preocupó a todo el mundo Boca Juniors. Uno de los jugadores del plantel sufrió una lesión durante el partido de Reserva ante Lanús y aún no se conoce la gravedad de la misma. Igualmente, en el "Xeneize" están expectantes, ya que, si en algún momento vuelve a jugar en Primera puede ser determinante para el elenco que dirige Sebastián Battaglia.

Hablamos de Agustín Almendra, quien sólo jugó 10 minutos en el encuentro ante Lanús correspondiente a la décima jornada del certamen. Lo peor para una de las jóvenes promesas de la institución es que regresó a la actividad en la novena fecha y lo hizo con un gol ante Vélez Sarsfield. Días después, ante el "Granate" sufrió este imprevisto que lo complica de cara al futuro. Aunque para el DT del primer equipo no es fundamental ni lo tiene en cuenta.

En un principio no sería una lesión muscular, por lo que no le demandaría tanto tiempo de recuperación y volvería contra Godoy Cruz el lunes 18 de abril. Lo que obligó a Almendra a retirarse del campo de juego acompañado por los médicos del plantel fueron problemas estomacales, además de un estado febril sufrido la noche anterior. Esta situación preocupó a más de uno en Boca, ya que el volante empezó a gestar el regreso a disputar la Copa de la Liga Profesional.

Acerca del torneo de Reserva, el "Xeneize" no tiene un buen presente. Está sexto, tres puntos por debajo del último que clasificaría a la siguiente ronda para jugar los cuartos de final del campeonato. Para avanzar a dicha fase está obligado a conseguir triunfos en las tres fechas restantes ante el "Tomba", Central Córdoba de Santiago del Estero, Barracas Central y Tigre. La mala noticia es que tanto los santiagueños como el "Matador" pelean en los primeros puestos.

Almendra rompió el silencio y habló de la pelea con Battaglia

"¿Cuándo sentiste que tenías que hablar con Battaglia?", preguntó Mariano Closs. A lo que Almendra contestó: "En el mismo momento quería hablar. Pero después pasaron los días y no lo hablé con él". Nuevamente, el relator tomó la palabra y consultó: "Hace poquito dio a entender que no ibas a volver. ¿Cómo ves la charla vos que lo conoces?". La verdad que escuché la nota pero si esa es su decisión yo tendré que aceptarla. Estoy arrepentido por lo que pasó", sostuvo el futbolista.

El conductor de ESPN F12 siguió con sus preguntas filosas pero el volante no se guardó nada: "Yo en ningún momento quise irme de Boca. Nadie decía nada y todos se dejaban llevar por las cosas que decían en las redes o en la televisión. Yo no me enojé con nadie, estaba enojado conmigo. Dijeron que me peleé con Figal y con el Pipa, pero los chicos no tienen nada que ver en esto. Lo que yo quiero es estar en Primera".