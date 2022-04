Problemas en Boca: reunión clave entre Sebastián Battaglia y el Consejo de Fútbol

Tras el empate ante Godoy Cruz, Sebastián Battaglia se reuniría con Juan Román Riquelme para definir su futuro en Boca Juniors.

Luego del empate de Boca Juniors ante Godoy Cruz en La Bombonera, el futuro de Sebastián Battaglia se definirá en una reunión que tendrá este jueves 21 de abril con Juan Román Riquelme. El DT está en la cuerda floja por los malos resultados y desde el Consejo de Fútbol no están conformes con el rendimiento de los futbolistas. Por este motivo dialogarán con el objetivo, aunque también hay especulaciones sobre una posible renuncia

El propio entrenador tomó la decisión de suspender la conferencia de prensa luego del encuentro ante el "Tomba". Además, algunos dirigentes se quedaron en el estadio hasta la madrugada para buscarle una solución a lo que sucede con el "Xeneize". Claro que, más allá del triunfo en el Superclásico ante River y ganar uno de los dos partidos jugados en la Copa Libertadores no es suficiente para los directivos y mucho menos para los hinchas.

"A esta hora la situación de Sebastián Battaglia es así: el DT de Boca no quiere renunciar porque ve que los jugadores tienen actitud y vienen dando todo. El Consejo de Fútbol no habló con Battaglia pero todo indica que sí se comunicarán con él ¿Lo despiden? Aún no lo resolvieron", escribió el periodista Leandro "Tato" Aguilera, quien sigue la campaña del "Xeneize" para la señal de TyC Sports.

Y agregó: "Todo indica que cerca del mediodía lo llamarán al DT y se reunirán porque observan que la situación es muy difícil de revertir. El equipo bloqueado y dudan que el entrenador pueda sacar adelante este mal momento". Si bien de la mano de Battaglia, Boca ganó la Copa Argentina y tuvo buenos momentos, el nivel futbolístico decayó en 2022 y el entrenador no le encuentra la vuelta. A pesar de algunos resultados positivos todavía no termina de convencer.

Lo que se le viene a Boca Juniors

Con o sin Sebastián Battaglia en el banco, el equipo de La Ribera tendrá por delante varios compromisos y no descansará. En principio el próximo sábado 23 de abril visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional y la próxima semana jugará por la Libertadores. El "Xeneize" visitará tres días después al Corinthians por la tercera jornada del certamen en el que se encuentra segundo en su grupo por diferencia de gol.

En el torneo local le quedan tres partidos para recuperarse y lograr la clasificación a la siguiente fase. El mencionado duelo ante el Ferroviario será el primero, luego recibirá en La Bombonera al recientemente ascendido Barracas Central y por último jugará en Victoria ante Tigre. Si el "Xeneize" no termina entre los cuatro primeros de la Zona B quedará eliminado de la Copa de la Liga Profesional.