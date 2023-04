Polémica en Boca vs Pereira: el gol que el VAR anuló en la Bombonera

En el final del primer tiempo en el partido entre Boca y Deportivo Pereira, hubo una insólita jugada de dos cabezazos en el área que terminó en gol para el conjunto colombiano. El gol había sido de Juan Quintero, pero el árbitro decidió -a instancias del VAR- que hubo una falta sobre Pol Fernández.

Al término del primer tiempo, Deportivo Pereira tuvo las mejores situaciones y, mientras los hinchas cantaban "Movete, Boca, movete", los jugadores colombianos llegaron al gol a través de una jugada que incluyó dos cabezazos en el área y que no tuvo la reacción de Sergio "Chiquito" Romero. Más allá del tanto del conjunto colombiano, el árbitro Andrés Matonte fue al VAR y terminó cobrando una supuesta falta sobre Pol Fernández que despertó la polémica.

Fabián Vargas, ex-Boca, atacó a los referentes actuales: "Tienes que meter fútbol"

A la hora de opinar acerca de los motivos por los que el conjunto de La Ribera no levanta en su rendimiento, el exmediocampista opinó que "los líderes tienen que aparecer y decirles a los más jóvenes, o a los que no conocen la situación, que la única manera de salir es el ADN del hincha de Boca". Con respecto a los silbidos de algunos fanáticos en La Bombonera tras la derrota frente a Estudiantes de La Plata, el cafetero señaló que "ellos no perdonan que uno no deje hasta la última gota de sudor en la cancha y se entregue totalmente".

Acerca del bajo nivel exhibido por "El Xeneize" este año, Vargas aseguró que "simplemente con garra y huevos no alcanza, tienes que meter fútbol también. Y ser un equipo más compacto y seguro en la parte defensiva, porque en los últimos dos partidos no estuvo bien". "Sentir la silbatina de tu propia hinchada les puede generar aún más presión a los jugadores", se lamentó.