Pedro Troglio contó su relación con Tinelli en San Lorenzo: "Una sola vez"

El ex técnico de San Lorenzo relató la cantidad de veces que habló con Marcelo Tinelli cuando estuvo en el cargo al frente del equipo.

Después de su salida de San Lorenzo luego de quedar eliminado con Racing de Córdoba por Copa Argentina, Pedro Troglio rompió el silencio y habló de la relación con Marcelo Tinelli que está de licencia, pero es uno de los focos principales de las críticas de los hinchas. "Tampoco quería acercarse demasiado", dijo.

En charla con TyC Sports, Troglio contó que antes tenía más charlas con Marcelo Tinelli pero que en desde que estuvo en San Lorenzo hablaron "una sola vez" y reveló que lo vio "anímicamente caído porque no podía ir a la cancha y sus hijos tampoco. Es difícil la situación, no sé quien tiene la razón ya que desconozco el mundo San Lorenzo en lo que pasó". Por otro lado, sostuvo que Matías Lammens "estuvo siempre, también Mauro Cetto y el presidente (Horacio Arreceygor)". No obstante, también aclaró "la gente me bancó siempre, salvo los tuiteros que están todo el día escribiendo boludeces"

Más allá de su salida, Troglio indicó: “San Lorenzo encontró una tranquilidad en lo económico después de varios años”. Por otro lado agregó: "Hay buenos jóvenes para acompañar. A partir de mayo debería andar bien”. En este punto, también reveló por qué no siguió al frente del equipo hasta poder hacer el recambio: "Cinco partidos era una eternidad para seguir poniendo la cara y que los resultados no se den. Yo puedo tomar esta decisión porque el fútbol me dio la tranquilidad de tomarla y no necesito estar atado a un lugar donde no dejé nada". También insistió en qué decidió tomar la decisión de alejarse para no "alargarla" demasiado y graficó: "Un técnico sabe cuándo no puede darlo vuelta", graficó.

Renunció Pedro Troglio tras la decepción de San Lorenzo en Copa Argentina

Después de haber quedado eliminado de la Copa Argentina en el debut, ante Racing de Córdoba, equipo del Federal A, el entrenador de San Lorenzo Pedro Troglio decidió dar un paso al costado de la institución de Boedo. En principio, los dirigentes del "Ciclón" le habían ofrecido que continúe hasta mayo -cuando finaliza la Copa de la Liga-, pero el ex técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata tomó la determinación de no seguir.

Tras la decepción en la competencia federal, el DT confirmó su renuncia ante la prensa: "Ya hablé con los dirigentes y manifesté que no voy a seguir. Más allá de que ellos me pidieron que espere hasta mayo, a fines del torneo, pero falta un mes no un partido. Es mucho tiempo, no logro ver en la cancha lo que necesito. Lógicamente es responsabilidad del entrenador. Decidí dar un paso al costado para descomprimir". Y sumó: "Tenía ganas de estar acá pero no a cualquier costo. Pensé que se podía cambiar, lamentablemente no es así".