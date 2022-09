Pablo Mouche conmovió a Fantino en pleno ESPN con la triste historia de su padre: "Se me fue"

Pablo Mouche reveló el mal momento personal que atravesó por la muerte de su padre antes de la pandemia y conmovió a Alejandro Fantino.

Pablo Mouche reveló el calvario que vivió cuando falleció su padre, poco tiempo antes de la pandemia del Covid 19. El delantero que actualmente se desempeña en Barracas Central tuvo una interesante y emotiva charla con Alejandro Fantino en ESPN Show y contó cómo fue ese momento para su carrera. Poco tiempo después de aquel hecho, el futbolista de 34 años volvió al país para vestir los colores del "Guapo".

En ese entonces, "Pablito" jugaba en Colo-Colo de Chile y su padre enfermó de cáncer unos meses antes. En su estadía en San Lorenzo de Almagro, el atacante se enteró de la noticia y lo acompañó hasta el final de sus días. En la nota brindada al ciclo que conduce el mencionado periodista, el exjugador de Boca Juniors habló de cómo fueron esos últimos instantes junto a él y no se guardó nada.

"Se me fue a hace dos años antes del Covid, por cáncer de páncreas. Y va a sonar fuerte lo que digo, porque gracias a Dios se fue antes del Covid. Porque si no no lo hubiese podido despedir porque yo estaba en Chile", aseguró Pablo Mouche. Y agregó: "Se agarra cáncer cuando estaba en San Lorenzo, me sale la oferta de Colo-Colo en Chile le pregunté a él si le hacía bien que me vaya y que siga con mi carrera y él me dijo que siga adelante, que era mi carrera, era una hermosa oportunidad y él iba a luchar igual".

Por otro lado, el delantero se refirió a lo que fue esa semana: "Me pongo a pensar en el día que lo internan y que dijeron que no había vuelta atrás y no iba a salir de la clínica, yo salí campeón de la Copa de Chile. Le estaba mandando la foto con la Copa y no me contestaba. Estaba en el hotel festejando en la cena con los dirigentes y familiares que fueron a ver el partido, me llama mi hermano y me cuenta que había entrado en la clínica y que era muy difícil que vuelva a salir".

Los últimos días del padre de Pablo Mouche y cómo lo vivió el jugador

"Automáticamente pedí permiso al cuerpo técnico y los dirigentes para volar a Argentina rápido. Mi viejo se fue de la clínica porque mi hermano le avisó que estaba viajando con mi familia a verlo. Quería estar con sus nietos con sus hijos y nietos en su casa. Fui, pasamos el almuerzo en su casa en su departamento todos juntos, cómo pudo. Terminó el almuerzo y se volvió a la clínica", contó el delantero sobre una de las últimas veces que lo vio con vida.

Por último, acerca de la muerte de su progenitor, Pablo Mouche reveló: "Falleció a los cuatro días. Yo me tuve que volver y el día que fallece yo me vuelvo a Chile pensando que iba a estar una semana más internado. Al otro día que llego me levanto, me avisan que falleció y me volví a Argentina para despedirlo".