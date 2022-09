Nuevo comunicado de River por Aliendro: "Por la fractura"

River Plate lanzó un nuevo comunicado acerca de la durísima fractura que sufrió Rodrigo Aliendro durante el Superclásico ante Boca Juniors.

River Plate publicó un comunicado sobre la salud de Rodrigo Aliendro tras fractura sufrida en el Superclásico ante Boca Juniors del pasado domingo 11 de septiembre en La Bombonera. El club "Millonario" informó en qué situación se encuentra el volante con pasado en Colón de Santa Fe y agradeció al personal del lugar donde lo atendieron. De ahora en adelante, para el futbolista restará la recuperación y volverá a las canchas en unos meses.

Cabe destacar, que el mediocampista fue operado con éxito de la fractura en su cara tras el duro golpe que recibió por parte de Alan Varela en el partido disputado por la Liga Profesional. Horas antes de la intervención quirúrgica, el entrenador Marcelo Gallardo fue a visitarlo a la clínica para brindarle su apoyo. Días después de esto, River emitió un nuevo escrito haciendo referencia al jugador que se repone favorablemente.

"Parte médico. Rodrigo Aliendro recibió esta mañana el alta tras la operación por la fractura que sufrió el domingo. River Plate agradece a todo el personal del Sanatorio Fionchietto por su profesionalismo, calidez y la excelente atención al jugador durante su internación", escribieron desde las redes sociales del "Millonario" acerca del volante que se retiró del campo de juego en camilla por el fuerte golpe recibido.

El hombre de 31 años tuvo la intervención el lunes tras la fractura de macizo facial con hundimiento de malar y compromiso del piso de la órbita que sufrió. Tras ser observado por los médicos durante el Superclásico, con uno de sus ojos profundamente inflamado, lo sustituyeron por Agustín Palavecino. Al realizarle estudios, comprobaron el grado de la lesión facial y cirujanos especialistas en cirugías maxilofaciales se encargaron de operarlo.

Al ser una lesión particular, que necesita de un cuidado especial, se estima que la recuperación le demandará alrededor de tres meses. De esta manera, se perderá lo que resta de la temporada, la Liga Profesional y Copa Argentina, donde River aún está en carrera. Con nueve fechas por jugarse, el "Millonario" se ubica 7° con 29 unidades, a 5 puntos del líder, Atlético Tucumán. Mientras que en la restante competición enfrentará a Patronato por cuartos de final y, en caso de pasar de ronda, podría volver a ver otro clásico con Boca (jugará con Quilmes).

Boca vs. River: el nuevo video del momento de la lesión de Aliendro

Más allá de la trascendencia de la jugada que terminó con el volante fuera de acción en el segundo tiempo, la transmisión de la televisión en vivo no captó el momento exacto en el que la misma se produjo. De hecho, hubo una sola repetición desde una cámara muy lejana, por lo que no se llegó a apreciar bien lo que había ocurrido para causarle semejante daño físico al ex Colón de Santa Fe.

Con el correr de las horas, los canales del pack fútbol, ESPN Premium y TNT Sports, publicaron más imágenes en las que se vio un poco mejor lo que le había sucedido a Aliendro en River. Con repeticiones en cámara lenta y varias veces, se observa cómo Alan Varela lo choca se querer, se interpone en su camino, y el jugador de 31 años cae e impacta violentamente de lleno su rostro contra el césped.